Время долгостроев: насколько застройщики теперь задерживают сдачу жилья

Во время войны выросли риски замедления темпов и полной остановки строительства на неопределенный срок. На какой период инвесторам придется откладывать новоселье и по каким признакам распознать потенциально проблемные проекты.

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В Украине во время войны заметно задерживается сдача в эксплуатацию жилой недвижимости. К таким выводам приходит Фокус в своем новом обзоре "Новоселье откладывается. Как застройщики переносят сроки сдачи новых домов".

Так, по словам Виктории Берещак, эксперта рынка недвижимости, большинство жилых домов в Киеве будут сдаваться с задержкой от 8 месяцев и более. Собеседница Фокуса уточняет, что на Западе Украины — лучшая ситуация. Однако энергетический терроризм России и связанные с ним перебои с электроэнергией могут уравнять застройщиков разных регионов. То есть проблемы с задержкой строительства теперь могут проявиться даже во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.

По наблюдениям Ирины Луханиной, эксперта по недвижимости, в Киеве сроки задержки строительства составляют от 6 месяцев до 1,5 лет. Собеседница Фокуса добавляет, что строительные работы ведутся прежде всего на объектах со стадией готовности не менее 75-85%. При этом новостройки на более низких стадиях сейчас совсем не пользуются спросом, а их строительство остановлено на неопределенный срок.

По оценке Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, задержка завершения строительства до 70% новостроек может превысить один год. В основном речь идет об объектах, степень готовности которых на момент начала широкомасштабной войны достигала 30-60%. При этом, проекты, которые тогда находились на начальных стадиях строительства, приостановлены на неопределенный срок.

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Новоселье откладывается. Как застройщики переносят сроки сдачи новых домов

"Инвесторам нужно готовиться к переносу сроков сдачи строительства, в зависимости от этапа строительства, на котором находится жилье. Если здание уже построено и необходимо только завершить отделочные работы и подключиться к сетям — задержка может быть минимальной. Но если недвижимость еще на стадии фундамента, инвестору придется набраться терпения", – комментирует Анна Мурашенко, коммерческий директор Really Building.

Опрошенные Фокусом инвесторы подтверждают факты задержки строительства. В частности, одна из собеседниц издания сообщила, что застройщик перенес сдачу в эксплуатацию на год – с весны 2022 года на весну 2023-го. При этом, работы на стройплощадке продолжаются, а цены в гривне по сравнению с довоенными уже заметно повысились.

Гражданам, только присматривающимся к приобретению недвижимости в новостройке, опрошенные Фокусом эксперты советуют выбирать объекты с высокой степенью готовности и, чтобы не наткнуться на замороженный проект, тщательно анализировать ход строительства.

[ + – ] Нередко активность на стройплощадке изображает несколько человек Фото: Gettyimages

"Реальная динамика строительства с поправкой на войну должна быть не менее одного этажа или 8-10% готовности в месяц, — говорит Виктория Берещак. – В теплый период компания должна была максимально соорудить каркас дома, завершить кладку этажей, заняться остеклением, в холодный – выполнять отделочные работы по температурному режиму".

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При этом Виктория Берещак называет следующие актуальные признаки потенциального долгостроя:

на площадке длительное время отсутствуют строители или их количество минимальное. Видимость активной работы создают два-три человека;

на официальных страницах в соцсетях представители строительной компании прекратили отвечать на вопросы инвесторов когда будет возобновление строительства или выдача ключей, или отвечают шаблонными фразами типа "как только мы возобновим работы, вы узнаете об этом первыми" (реальный ответ одной из компаний);

в официальных источниках нет актуальной информации о динамике работ и степени готовности объекта.

Подробнее о проблемах застройщиков во время войны и дальнейших перспективах рынка недвижимости читайте в обзоре Фокуса "Новоселье откладывается. Как застройщики переносят сроки сдачи новых домов".

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