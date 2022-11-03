"Здам будинок з генератором". Які заміські будинки розмітають орендарі

Восени 2022 року ринок оренди заміського житла помітно пожвавився. Чому українці прагнуть переселитися за місто та які будинки підшукують на зиму.

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Головним критерієм при виборі заміського будинку для орендарів під час війни стала його автономність, про що Фокус розповідає у своєму новому огляді "Генератор, свердловина, котел. Чому зростає попит на оренду заміських будинків".

В оголошеннях про оренду заміського житла насамперед звертають увагу на такі опції:

індивідуальне газове опалення

наявність додаткового твердопаливного котла

вода зі свердловини

електрогенератор

сонячні панелі, інвертор та акумулятори

проведений інтернет

Тобто орендарі житла за містом насамперед цікавляться тим, що дозволить безперебійно забезпечувати потреби домогосподарства в умовах частих аварійних та віялових відключень електроенергії.

За словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, будинки з індивідуальним опаленням восени 2022 року на ринку оренди у великому дефіциті. ТОП 3 типів індивідуального опалення для орендарів за привабливістю виглядає так:

твердопаливний котел

газовий котел

пічне опалення

Високий попит спричинив зростання вартості оренди житла з індивідуальним опаленням. "Оренда будинків з котлами та печами, джерелом води та зручностями коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах — $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також впливають на цінник, адже дають великі можливості для продовження життєдіяльності в умовах блекауту", — зазначила у коментарі Фокус Вікторія Берещак.

Важливо

Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки вимкнень електроенергії

Також важливим моментом для орендарів житла є можливість безперебійно користуватися інтернетом. Адже багато українців в умовах війни змушені працювати та вчитися віддалено. А, як раніше писав Фокус, через часті відключення електроенергії мобільний інтернет працює не стабільно.

Раніше телеком-експерт Олександр Глущенко пояснив Фокусу, що якщо інтернет-провайдер використовує технологію xPON [Passive optical network, пасивна оптична мережа] і в будинок проведено оптичний кабель, установка акумуляторної батареї або блоку безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера дасть змогу користуватися доступом до інтернету кілька годин, за умови, що інтернет є в серверній у провайдера. Тобто, заведений до будинку оптичний кабель для орендарів великий плюс. Також важливою є близькість базових станцій мобільних операторів, що забезпечує стійкий зв'язок 4G.

Раніше у своєму огляді Фокус розповідав, як забезпечити стабільний інтернет у будинку за відсутності електроенергії. Також Фокус писав, як вибрати відповідний електрогенератор для приватного будинку.