"Сдам дом с генератором". Какие загородные дома разметают арендаторы

Осенью 2022 года рынок аренды загородного жилья заметно оживился. Почему украинцы стремятся переселиться за город и какие дома подыскивают на зиму.

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Главным критерием при выборе загородного дома для арендаторов во время войны стала его автономность, о чем Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Генератор, скважина, котел. Почему растет спрос на аренду загородных домов".

В объявлениях об аренде загородного жилья, в первую очередь, обращают внимание на следующие опции:

индивидуальное газовое отопление

наличие дополнительного твердотопливного котла

вода из скважины

электрогенератор

солнечные панели, инвертор и аккумуляторы

проведенный интернет

То есть, арендаторы жилья за городом, прежде всего, интересуются тем, что позволит бесперебойно обеспечивать нужды домохозяйства в условиях частых аварийных и веерных отключений электроэнергии.

По словам эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, дома с индивидуальным отоплением осенью 2022 года на рынке аренды в большом дефиците. ТОП-3 типов индивидуального отопления для арендаторов по привлекательности выглядит следующим образом:

твердотопливный котел

газовый котел

печное отопление

Высокий спрос привел к росту стоимости аренды жилья с индивидуальным отоплением. "Аренда домов с котлами и печами, источником воды и удобствами стоит $800-2000 в месяц, в западных регионах – $500-1,5 тыс. Если в доме есть генератор, цена аренды стартует от $800. Солнечные панели также оказывают влияние на ценник, ведь дают большие возможности для продления жизнедеятельности в условиях блэкаута", — отметила в комментарии Фокусу Виктория Берещак.

Важно

Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии

Также важным моментом для арендаторов жилья выступает возможность бесперебойно пользоваться интернетом. Ведь многие украинцы в условиях войны вынуждены работать и учиться удаленно. А, как ранее писал Фокус, из-за частых отключений электроэнергии мобильный интернет работает не стабильно.

Ранее телеком-эксперт Александр Глущенко объяснил Фокусу, что если интернет-провайдер использует технологию xPON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть] и в дом проведен оптический кабель, установка аккумуляторной батареи или блока бесперебойного питания для оптического приемника и роутера позволит в случае отключения электроэнергии пользоваться доступом к интернету несколько часов, при условии что интернет есть в серверной у провайдера. То есть, заведенный в дом оптический кабель для арендаторов — большой плюс. Также важна близость базовых станций мобильных операторов, что обеспечивает устойчивую связь 4G.

Ранее в своем обзоре Фокус рассказывал, как обеспечить стабильный интернет в доме при отсутствии электроэнергии. Также Фокус писал, как выбрать подходящий электрогенератор для частного дома.