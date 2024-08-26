Военный сбор в Украине: как изменятся налоги с 1 сентября

Повышение ставки военного сбора, а также его расширение на юридических лиц и отдельные операции физических лиц является необходимой мерой во время войны для финансирования Сил обороны.

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Скоро украинцы могут столкнуться с увеличением налогов, в частности, с ростом военного сбора. Планы по повышению военного сбора для физических лиц-предпринимателей останутся без изменений. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для физических лиц военный сбор увеличится с 1,5% до 5%, тогда как для физических лиц-предпринимателей III группы он составит 1% от дохода. Для других групп налог составит 5% от суммы, рассчитанной на основе двух минимальных зарплат в месяц.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, сейчас преимущественно только государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты с официальным удержанием налогов.

В то же время большая часть граждан уклоняется от уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ, предпочитая оптимизировать налогообложение с помощью минимальных зарплат или физлиц-предпринимателей.

"У нас из официально устроенных 70% – это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не является значительной. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором – правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность сделать свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — отметил он.

Министр считает, что увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для зарплат украинцев, а также его распространение на юридические лица (1% от оборота) и отдельные операции физических лиц (от 5% до 30%) является справедливой мерой в условиях войны для обеспечения финансирования Сил обороны.

Пересмотр военного сбора и ряд других мер позволят привлечь дополнительные 121,8 млрд грн для сферы безопасности и обороны, включая следующие шаги:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%;

введение военного сбора для юридических лиц на общей и упрощенной системе налогообложения в размере 1% от дохода;

введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей: 5% от двух минимальных зарплат для 1, 2 и 4 групп, и 1% от дохода для 3 группы.

Кроме того, будет введение военного сбора на отдельные операции:

5% от стоимости банковских металлов при покупке у банков;

5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости;

5% от стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемых операторами мобильной связи;

15% от стоимости авто при первой регистрации легковых автомобилей (кроме обеспечения авто лиц с инвалидностью);

30% от стоимости реализованных ювелирных изделий, уплачиваемых предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами-предпринимателями, которые занимаются их продажей.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный.