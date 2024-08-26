Військовий збір в Україні: як зміняться податки з 1 вересня
Підвищення ставки військового збору, а також його розширення на юридичних осіб та окремі операції фізичних осіб є необхідним заходом під час війни для фінансування Сил оборони.
Незабаром українці можуть зіткнутися зі збільшенням податків, зокрема зі зростанням військового збору. Плани щодо підвищення військового збору для фізичних осіб-підприємців залишаться без змін. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
Для фізичних осіб військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%, тоді як для фізичних осіб-підприємців III групи він становитиме 1% від доходу. Для інших груп податок сягатиме 5% від суми, розрахованої на основі двох мінімальних зарплат на місяць.
Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зараз переважно тільки державний сектор виплачує "білі" зарплати з офіційним утриманням податків.
Водночас більша частина громадян ухиляється від сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ, вважаючи за краще оптимізувати оподаткування за допомогою мінімальних зарплат або фізосіб-підприємців.
"У нас з офіційно влаштованих 70% — це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх тих, хто працює в країні, частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором — правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок на підтримку Збройних сил", — зазначив він.
Міністр вважає, що збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% для зарплат українців, а також його поширення на юридичних осіб (1% від обігу) та окремі операції фізичних осіб (від 5% до 30%) є справедливим заходом в умовах війни для забезпечення фінансування Сил оборони.
Перегляд військового збору та низка інших заходів дадуть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сфери безпеки та оборони, включно з такими кроками:
- підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%;
- запровадження військового збору для юридичних осіб на загальній та спрощеній системі оподаткування в розмірі 1% від доходу;
- запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців: 5% від двох мінімальних зарплат для 1, 2 і 4 груп, і 1% від доходу для 3 групи.
Крім того, буде запровадження військового збору на окремі операції:
- 5% від вартості банківських металів при купівлі у банків;
- 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості;
- 5% від вартості послуг мобільного зв'язку, що сплачуються операторами мобільного зв'язку;
- 15% від вартості авто при першій реєстрації легкових автомобілів (крім забезпечення авто осіб з інвалідністю);
- 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів, що сплачуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями, які займаються їх продажем.
Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.
Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр квадратний.