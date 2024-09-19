Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от уплаты военного сбора военнослужащих.

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В Верховной Раде недавно одобрили законопроект, который предполагает повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине ряд граждан освобождается от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:

Вооруженные силы Украины;

Национальная гвардия;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки;

Государственная пограничная служба;

работники Министерства внутренних дел;

Управление государственной охраны;

Государственная служба специальной связи;

другие легальные военные формирования.

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.

В июле народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, какой размер "дыры" в госбюджете Украины и почему он появился. По ее словам, не хватает 500 млрд грн. Причина такого дефицита — отсутствие помощи США в начале 2024 года, когда правительство тратило деньги на закупку военной техники и снарядов по всему миру.

Напоминаем, 18 сентября Фокус подробно описал о росте налогов и о том, что изменится для отдельных граждан и предприятий разных форм собственности.