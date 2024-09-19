Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от уплаты военного сбора военнослужащих.
В Верховной Раде недавно одобрили законопроект, который предполагает повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
В Украине ряд граждан освобождается от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:
- Вооруженные силы Украины;
- Национальная гвардия;
- Служба безопасности Украины;
- Служба внешней разведки;
- Государственная пограничная служба;
- работники Министерства внутренних дел;
- Управление государственной охраны;
- Государственная служба специальной связи;
- другие легальные военные формирования.
Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.
В июле народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, какой размер "дыры" в госбюджете Украины и почему он появился. По ее словам, не хватает 500 млрд грн. Причина такого дефицита — отсутствие помощи США в начале 2024 года, когда правительство тратило деньги на закупку военной техники и снарядов по всему миру.
Напоминаем, 18 сентября Фокус подробно описал о росте налогов и о том, что изменится для отдельных граждан и предприятий разных форм собственности.