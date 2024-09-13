Заплатят бедные: почему новое повышение налогов не касается банков и лакшери-товаров

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Что лучше — 57 млрд грн или 30 млрд грн?

Смотря как считать.

В парламенте хотят протолкнуть новый законопроект по налогам. Все, как и раньше: увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Плюс 1% сбора для ФОП-ов третьей группы. Ну и там по мелочам: сбор с заправок и т.д.

Но опять начинается битва за дополнительный налог на прибыль банков в размере 50%. Что-то вроде налога на "доходы, надутые ветром" — такие применялись иногда на Западе.

Этот налог может дать 27 млрд грн, то есть почти столько же, сколько и повышение налогов на труд (военный сбор) и предпринимательство.

А если посмотреть с другого ракурса, то повысив налог на сверхприбыль банков, можно вообще отказаться от дополнительных налогов на зарплату и малый бизнес.

Но как бы не так.

НБУ и Минфин выступили категорически ПРОТИВ повышения налогов на сверхприбыль банков.

Более того, пригрозили внести пункт о невозможности такого налогообложения в меморандум с МВФ (потом это подадут как требование самого фонда — известная практика наших чиновников по камуфлированию своих негативных решений под требования МВФ).

Представляете уровень цинизма, этот высший левел беспринципности.

В стране нет денег, но есть сверхприбыль банков, надутая за счет дотаций НБУ в размере 227 млрд грн процентов по депозитным сертификатам за время войны. Так эту прибыль нельзя даже обложить налогом по повышенной ставке.

Рентабельность капитала в банках (ROE) сейчас более 30%, а НБУ с Минфином считают, что если ее снизить до 15-20%, то банки сильно пострадают.

Они что, всех держат за идиотов?

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Налоги в Украине вырастут. Но получит ли армия ресурсы для обороны страны?

О других источниках наполнения бюджета никто даже не думает: деньги ищут не там, где они есть, а там, где их проще взять.

О каких реальных источниках идет речь?

Например, введение прогрессивного подоходного налога для физических лиц с высокими доходами (25% при базовой ставке в 18%).

Речь здесь, конечно, не идет о военных. Ведь даже сам НБУ в своей аналитике отметил рост прослойки богатых в Украине за время войны с 5% до 8%.

Прогрессивный подоходный налог позволил бы не вводить повышенный военный сбор на минимальную зарплату для самых бедных.

О таких резервах налогов, как повышенный НДС на лакшери-товары, сокращение возмещения НДС при экспорте сырья и экспортные пошлины на сырье я вообще молчу. В сырьевой стране пошлины на экспорт приносят.... 500 млн грн в год, или эквивалент 12 млн долл.

Там резервы очень большие. Их задействование позволило бы вообще отказаться от роста налогов на доходы простых граждан.

Вот только кому они нужны, эти простые граждане?

Минфин и НБУ пекутся о прибыли банков, МВФ слушает, что скажет Минфин и НБУ, и освящает сказанное своими меморандумами, которые для руководителей этих ведомств важнее Конституции.

Кроме того, содрать налоги с простых граждан при выплате зарплаты, особенно с бюджетников, гораздо проще. Никто даже и не пикнет за какие-то там 5%.

С миру по нитке — богатому рубашка бриони...

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