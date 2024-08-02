Их недооценивают: 10 недорогих фруктов и овощей, которые нужно покупать чаще

Цены на продукты стремительно растут, но это не означает, что нужно питаться однообразно. Эти 10 недорогих фруктов и овощей, позволят вам получить вкусные питательные вещества, не тратя много денег.

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Секрет здоровья в сбалансированном разнообразном питании, особенно актуально это летом, когда столько сезонных овощей и фруктов. Часто мы отдаем предпочтение более дорогим вариантам, не обращая внимания на пользу тех, которые более доступны, но не менее полезны и питательны. О 10 овощах и фруктах, которые нужно покупать чаще, пишет Real Simple.

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Картофель

Фото: Freepik

Картофель сытный и универсальный овощ, который при правильном хранении долго сохраняет все свои полезные свойства. Если вас беспокоят цены на продукты, вы можете купить большой мешок картофеля по оптовой цене. Картофель всегда будет в вашей кладовой, а с ним можно сделать массу блюд — размять его, запечь или наполнить любимыми начинками. Банка чили и посыпка сыром могут превратить обычный печеный картофель во вкусный ужин.

Бананы

Даже с ростом цен бананы остаются одними из самых бюджетных фруктов, которые вы можете всегда купить. Они отлично подходят для перекуса на ходу, но вы также можете заморозить их для смузи, нарезать их для овсянки или запечь в банановом хлебе.

Яблоки

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Сезон яблок обычно приходится на осенние месяцы, но вы все равно можете получить отличные скидки на яблоки в течение всего года. И самое лучшее то, что они хранятся в холодильнике в течение нескольких недель, так что вы можете запастись ими, когда цены низкие, и использовать со временем. Яблоки отлично подходят для перекуса, но вы также можете выжимать из них сок, нарезать их кубиками для овсянки или хлопьев или запечь их с корицей.

Морковь

Продукты обычно наиболее доступны в сезон, но вы можете — и должны — покупать морковь круглый год. Она богата антиоксидантами, особенно теми, которые связаны со здоровьем глаз, такими как лютеин и бета-каротин. Хотя оранжевая морковь — самый известный вид, морковь бывает разных цветов. Вы можете купить пакет радужной моркови для запекания или ограничиться молодой морковью для удобного перекуса.

Арбуз

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Арбузы являются одними из самых бюджетных фруктов, особенно в летние месяцы, когда они в сезон. Из одного арбуза можно получить тонны порций, так что даже если вы заплатите больше за целый фрукт, цена за порцию выйдет довольно низкая.

Мускусная дыня

Если вам нужно приготовить недорогое угощение для публики на летней вечеринке, подумайте о том, чтобы принести фруктовый салат. Дыни содержат много воды, что поможет восстановить водный баланс в жаркую погоду. Они также содержат ключевые антиоксиданты, такие как витамин С.

Огурцы

Фото: Getty

Технически огурцы относятся к семейству дынь, что делает их фруктами, но их считают овощами из-за того, как их часто готовят. Большинство способов использования огурцов включают добавление их в различные салаты, но вы также можете есть их вместе с молодой морковью или макать их в ваш любимый соус или заправку для салата.

Капуста

Капуста действительно великолепна, когда ее жарят или тушат, поэтому нашинкуйте кочан зеленой капусты, чтобы добавить объема и текстуры вашим блюдам. Вы также можете нашинковать фиолетовую капусту и использовать ее в сырых салатах. Некоторые люди даже пьют сок фиолетовой капусты, потому что он богат такими питательными веществами, как витамин С, железо, кальций и магний.

Лук

Многие хорошие рецепты пикантных блюд начинаются с лука. Существует много видов лука, и цены могут варьироваться в зависимости от сорта. Как правило, желтый лук стоит дешевле, что является хорошей новостью, если вы много готовите, так как он карамелизируется при приготовлении. Зеленый лук, как правило, стоит дороже, поэтому, если вы пытаетесь максимально сократить расходы на продукты, возьмите вместо него пакет желтого лука. Он не портится быстро, поэтому большой пакет лука может сэкономить вам деньги, при этом его хватит на пару месяцев.

Салат айсберг

Фото: Freepik

Салат айсберг не темно-зеленый, но это не значит, что он не полезный. Хрустящий салат богат водой и обеспечивает умеренное количество клетчатки. Если вы обычно используете зелень, такую ​​как шпинат, капуста или руккола для своих салатов, попробуйте салат айсберг. Он имеет более мягкий вкус, поэтому даже придирчивые едоки, как правило, с удовольствием наслаждаются им.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту