Эксперты обещают тяжелую зиму 2024–2025, поэтому неудивительно, что многие украинцы начинают "продуктовую подготовку" уже сейчас. Какие продукты стоит закупать в октябре, и нужно ли делать заготовки, Фокус обсудил с экспертами.

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К безрадостным общим экономическим и политическим прогнозам добавились новости о плохом урожае картофеля. И хотя эксперты говорят, что заоблачными цены на картошку все же не будут, все равно советуют вспомнить "старые добрые времена" и купить на зиму мешок, а то и два. Какие еще продуктовые заготовки следует сделать осенью, узнал Фокус.

Цены на продукты растут на глазах

Нужна картошка: когда покупать и как хранить

Плохой урожай картофеля не дает спокойно жить ни экспертам, ни потребителям. Каждую неделю появляются новости об очередных ценовых рекордах. По данным проекта EastFruit, если в начале октября картофель продавали по 15–20 грн за килограмм, то на прошлой неделе (6–13 октября) цены выросли до 17–22 грн. Причиной роста цен в этом сегменте эксперты называют повышенный спрос со стороны оптовых компаний, которые продолжают закупать картофель для закладки на хранение. При этом в некоторых регионах из-за сильных дождей уборка урожая картофеля несколько затруднена, что дополнительно стимулирует повышение цен.

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Однако эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова успокаивает: в Польше и Германии собрали хороший урожай картофеля и это для нас хорошие новости. Ведь как только отечественные фермеры начнут завышать цены на свою продукцию, ритейл оперативно импортирует более финансово доступный польский картофель, пояснила эксперт ВБ.

Впрочем, это не значит, что запасы делать не нужно, и Руженкова советует все же покупать картофель на зиму. По крайней мере потребителям с доходами ниже среднего.

В этом году помогать с картофелем нам будет Польша Фото: Pixels

"Привезенный из Польши товар покроет возможный дефицит внутреннего рынка, но вполне вероятно, что собственного украинского картофеля нам хватит, — говорит эксперт. — В любом случае цена не будет ниже 25–28 грн/кг в розничной торговле, поэтому каждый потребитель сам должен решить, сколько картофеля ему нужно на сезон, закупать его осенью или покупать по мере необходимости по цене, которая будет складываться в конкретный момент".

А вот морковь заранее в этом сезоне покупать не стоит. По словам Руженковой, пока что она у нас не идеальна, и до весны может просто не долежать. Поэтому ее будет выгоднее покупать по мере необходимости.

В этом сезоне эксперты не советуют запасаться морковью: пока она не идеальна, и до весны может просто не долежать

"Вместе с оккупированными территориями Украина потеряла некоторые традиционные местности для выращивания тех или иных культур, — объясняет Оксана Руженкова. — Например, морковь до полномасштабной войны выращивали в Херсонской и Николаевской областях, а сейчас начали сеять почти по всей стране. Но это один из самых сложных овощей. Чтобы научиться его выращивать, фермеру нужно минимум три года, а с начала войны прошло всего два сезона".

Свеклу можно не покупать по другой причине — ее в стране много. Поэтому, чтобы не превращать квартиру в овощной склад, покупать свеклу также лучше постепенно в супермаркетах.

Заморозка, консервирование, сушка: плюсы и минусы

Очень хороший и полезный способ хранения продуктов и заготовок — заморозка, отмечает диетолог-консультант Алена Юдина. Причем, если морозилка небольшая, лучше отдавать предпочтение овощам, нежели фруктам и ягодам.

"Зимой я использую замороженную ягоду разве что на десерты, — поделилась эксперт опытом с Фокусом. — Компоты не варю, потому что с добавлением сахара польза ягод нивелируется. Поэтому делаю акцент на овощах".

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Замораживать можно абсолютно все: цветную капусту, брокколи, баклажаны, помидоры, корни сельдерея, петрушки, пастернака и т.д. Если заморозить болгарский перец полосками, его можно зимой даже в свежие салаты добавлять. А, например, из кабачков-переростков можно сделать заготовки разными способами: нарезать кольцами и заморозить для фаршировки или натереть на терке, отжать воду и сохранить порциями, которые можно использовать для приготовления кабачковой икры, блинов, добавлять в суп или даже делать из них пастилу.

"Также я часто замораживаю полуфабрикаты собственного производства — сате, борщевую и суповую заправки готовыми наборами, — говорит диетолог. — Все это упрощает жизнь зимой и позволяет сэкономить, особенно, если это овощи с собственного огорода".

Заморозка — хороший и полезный способ хранения продуктов и заготовок Фото: Freepik

Очень популярный способ домашних заготовок в украинских семьях — консервирование. Тем более учитывая то, что зимой украинцам обещают длительные отключения электричества, а морозилка вряд ли будет держать температуру больше суток.

"Консервировать также нужно прежде всего или то, что выросло на огороде, или то, что удалось купить дешево, — продолжает Алена Юдина. — Есть огурцы, кабачки или помидоры — консервируем, если помидоры некондиционные — закрываем томатный сок, есть перец — делаем лечо, есть капуста — квасим. Еще можно вспомнить салат с рисом, который был популярен лет 25 назад: морковь, лук, помидоры, перец, масло и рис или гречка. Если какое-то время не будет света, можно открыть такую банку и есть даже без мяса, будет сытно и вкусно".

Консервировать нужно прежде всего либо то, что выросло на огороде, либо то, что удалось купить дешево

По словам диетолога, сушка также входит в число ее любимых способов домашних заготовок. К тому же ее хранение не зависит от наличия электроэнергии, что в наше время является большим плюсом.

"Можно сушить зелень, яблоки, груши, сливы, а также делать домашние чипсы, — рассказывает Алена Юдина. — Например, я делала чипсы из огурцов, кабачков, тыквы и даже из арбуза. Очень вкусные томатные с сыром".

Диетолог советует сушить зелень, а также делать сушку для ароматных чаев: листья малины, вишни, смородины, липы, зверобоя, мяты, мелиссы. Добавлять в чай можно и сушеные ягоды малины, земляники, черники.

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И не забываем о грибах, которые содержат очень много белка, конечно, если человек уверен в том, что он собрал. Грибы можно проварить и заморозить или законсервировать. Но учитывая перебои с электричеством в первом случае и большое количество уксуса во втором, лучшим способом, по мнению диетолога, все же будет сушка грибов.

Огород и "подарки": стратегия выживания зимой

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также советует сделать на зиму хоть какие-то запасы. И, говорит эксперт, это связано как с возможными проблемами с электричеством, так и с повышением цен на продукты питания.

Эксперты советуют консервировать все, что уродилось Фото: Домашняя консервация

По словам Пендзина, сегодня почти в каждой семье сложилась собственная стратегия выживания и люди понимают, что они будут запасать на зиму. Если есть свой огород, то здесь вопросов почти нет: будут консервировать все, что уродилось. И это точно поможет выжить тем, кто едва сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты.

Эксперт советует запастись продуктами, которые можно долго хранить, а также заквасить капусту, сделать соленья, как это делали хозяйки в 80–90-х. Это существенно удешевит семьям стоимость "зимнего" стола.

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Алена Юдина уточняет: 100% рентабельными такие заготовки на зиму будут только в случае, когда основа для заготовок либо уродила на собственном огороде, либо была подарена соседями (поэтому отбиваться от соседских кабачков и тыкв не стоит), либо обошлась очень дешево. Но покупать овощи по бешеным ценам на заготовки вряд ли имеет смысл. В магазинах есть большой выбор овощей и фруктов круглый год, а значит, при необходимости и свежее, и консервированное можно будет купить зимой в супермаркете.