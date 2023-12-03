Какие зимние заготовки помогут пережить блэкаут: лайфхаки консервации (видео)

По мнению специалистов, именно домашние заготовки могут стать хорошим выходом для украинцев в случае возможного отключения энергоснабжения.

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Лето 2023 года, несмотря на все военные события и лихолетья, стало рекордным на урожай овощей. Однако зима может быть сложной, потому что российские ракеты и дроны никуда не делись, поэтому будут пытаться давить на украинцев и уничтожать нашу инфраструктуру. О том, как пережить возможный блэкаут, рассказывает сюжет на телеканале "Факты ICTV".

Как отмечают журналисты, сейчас в приоритете консервация, которая не зависит от холодильника. То есть перебои с энергоснабжением, если они случатся, не скажутся на качестве питания украинцев.

"Поэтому консервация этой зимой может стать хорошим выходом в случае отключения света из-за возможных ударов врага по нашей энергетической инфраструктуре. Никому не нужно напоминать, что происходит с холодильником во время 8-часового отключения света. Также тепличные овощи могут не выдержать отключений энергоснабжения. Поэтому закрутки, которые стоят в подвале, являются очень хорошей альтернативой сохранения продуктов", — подчеркнул экономист Олег Пендзин.

Кроме того, он напомнил, что это поможет сэкономить деньги зимой, потому что свежие овощи и фрукты — это не дешевые продукты, да и с импортом их в Украину есть проблемы.

А вот украинские домохозяйки отмечают, что наибольшей популярностью сейчас пользуется кабачковая икра — домашняя, нежная, с чесноком и острым перцем.

Какую соль лучше использовать

После обстрелов и беспощадного разрушения россиянами производства в Соледаре, к слову, одного из крупнейших в Европе, запасы ее резко упали, говорят специалисты. Однако украинцы и потребляют ее немало.

"Нормальный объем соли, который рекомендуют врачи, на уровне 4-5 кг на душу населения в год. Особенности украинской кухни требуют в среднем 15 кг соли в год", — свидетельствует экономист Пендзин.

Раньше Украина сама производила 1,2 миллиона тонн, еще и экспортировала. Сейчас вся соль, что есть, — это либо остатки собственного производства, либо импорт.

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Но далеко не всю импортную соль можно и стоит использовать для консервации, уверяют специалисты. Поэтому надо внимательно вчитываться, что написано на упаковке.

"Лучше всего — выбирать обычную каменную соль. А вот от йодированной — откажитесь. Ее лучше выбирать для питания. Не стоит использовать для консервации и морскую соль. Она может давать запах водорослей, который не слышно, когда ею просто солишь, например, салат. К тому же она может иметь примеси, которые скажутся на качестве консервации", — предупреждает Николай Пугачев, член корреспондент Академии аграрных наук Украины, профессор.

Взгляд врача-диетолога

Именно на консервации как источнике наибольшего употребления соли акцентировала внимание врач-диетолог Оксана Скиталинская.

А вот что касается сохранения витаминов в консервации, то она свела на нет все надежды потребителей.

"В консервациях не сохраняется витамин С, ни в каких! Он не терпит высоких температур. Консервированные овощи также не несут никакой ценности именно как овощи, это просто клетчатка", — утверждает эксперт.

Диетолог убеждает всех искать альтернативу закруткам, прежде всего сладким. К примеру, ягоды и фрукты можно сушить, замораживать или делать из них пастилу — без сахара.

Соленую консервацию лучше заменить квашением. Этот процесс и витамины сохраняет, и соленый вкус овощам придает.

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