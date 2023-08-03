"Может обеспечить всю Украину": на Закарпатье началась разработка месторождения соли (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста для всей Украины.

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В Закарпатской области началась разработка месторождения соли. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 августа.

Украинский лидер рассказал, что посетил Закарпатскую область. По его словам, одним из важных направлений работы является релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах региона.

Как отмечает Владимир Зеленский, ряд возможностей, которые есть в Закарпатской области, много лет не использовались. Согласно заявлению президента, часть новых инициатив по развитию экономики направлены на реализацию таких возможностей.

"Здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста Украины.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Напомним, согласно заявлению правительства от 11 июля, будущее восстановление Украины будет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны", поэтому ожидается повышенный спрос на некоторые профессии.

Министр юстиции Денис Малюська 20 июля также упомянул о намерении расширить количество рабочих мест для заключенных в Украине. По словам главы ведомства, сейчас делается акцент на производстве, чтобы тюрьмы могли нормально обеспечить занятость осужденных.