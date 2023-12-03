Які зимові заготовки допоможуть пережити блекаут: лайфхаки консервації (відео)

На думку фахівців, саме домашні заготовки можуть стати гарним виходом для українців у разі можливого відключення енергопостачання.

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Літо 2023 року, попри всі воєнні події і лихоліття, стало рекордним на врожай овочів. Проте зима може бути складною, бо російські ракети і дрони нікуди не поділися, тому намагатимуться тиснути на українців і знищувати нашу інфраструктуру. Про те, як пережити можливий блекаут, розповідає сюжет на телеканалі "Факти ICTV".

Як відзначають журналісти, наразі у пріоритеті консервація, яка не залежить від холодильника. Тобто перебої з енергопостачанням, якщо вони трапляться, не позначаться на якості харчування українців.

"Тож, консервація цієї зими може стати гарним виходом у разі відключення світла через можливі удари ворога по нашій енергетичній інфраструктурі. Нікому не потрібно нагадувати, що відбувається із холодильником під час 8-годинного відключення світла. Також теплична городина може не витримати відключень енергопостачання. Тому закрутки, які стоять у підвалі, є дуже доброю альтернативою збереження продуктів", — підкреслив економіст Олег Пендзин.

Крім того, він нагадав, що це допоможе зекономити гроші взимку, бо свіжі овочі і фрукти — це не дешеві продукти, та й з імпортом їх в Україну є проблеми.

А от українські допомогосподарки зауважують, що найбільшої популярності наразі має кабачкова ікра — домашня, ніжна, з часником і гострим перцем.

Яку сіль краще використовувати

Після обстрілів і нещадного руйнування росіянами виробництва в Соледарі, до слова, одного з найбільших у Європі, запаси її різко впали, говорять фахівці. Проте українці й споживають її чимало.

"Нормальний обсяг солі, що рекомендують лікарі, на рівні 4-5 кг на душу населення в рік. Особливості української кухні вимагають у середньому 15 кг солі на рік", — засвідчує економіст Пендзин.

Раніше Україна сама виробляла 1,2 мільйона тонни, ще й експортувала. Зараз вся сіль, що є, — це або залишки власного виробництва, або імпорт.

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Та далеко не всю імпортну сіль можна і варто використовувати для консервації, запевняють спеціалісти. Тому треба уважно вчитуватися, що написано на упаковці.

"Найкраще — обирати звичайну кам’яну сіль. А от від йодованої — відмовтеся. Її краще обирати для харчування. Не варто використовувати для консервації й морську сіль. Вона може давати запах водоростей, який не чутно, коли нею просто солиш, приміром, салат. До того ж вона може мати домішки, які позначаться на якості консервації", — попереджає Микола Пугачов, член кореспондент Академії аграрних наук України, професор.

Погляд лікаря-дієтолога

Саме на консервації як джерелі найбільшого вживання солі акцентувала увагу лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська.

А от щодо збереження вітамінів у консервації, то вона звела нанівець всі сподівання споживачів.

"У консерваціях не зберігається вітамін С, в жодних! Він не терпить високих температур. Консервовані овочі також не несуть жодної цінності саме як овочі, це просто клітковина", — стверджує експертка.

Дієтолог переконує всіх шукати альтернативу закруткам, насамперед солодким. Приміром, ягоди і фрукти можна сушити, заморожувати або робити з них пастилу – без цукру.

Солону консервацію краще замінити квашенням. Цей процес і вітаміни зберігає, і солоний смак овочам додає.

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