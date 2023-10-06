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Їжа

Пальчики оближеш: рецепт смачних помідорів на зиму

помідори, салат із помідорів, заготовки на зиму
Фото: Домашня консервація

Такий салат краще закривати в невеликі баночки.

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Сезон заготовок добігає кінця, але якщо ви ще не проти запастися кількома баночками смачних заправок на зиму, пропонуємо вам рецепт помідорів "Пальчики оближеш", яким поділилися в блозі "Домашня консервація". Назва страви говорить сама за себе, і готується вона досить просто.

Помідори "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

  • салатні помідори (рожевий салатний, "бичаче серце", жовтий салатний);
  • часник;
  • кріп;
  • петрушка;
  • цибуля.

Для маринаду:

  • вода – 3 літри;
  • сіль – 3 ст. л;
  • цукор – 7 ст. л;
  • оцет – 1 склянка;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Помідори помити, порізати великими часточками, десь на 5-6 частин, якщо вони великі. У стерилізовані банки (по 0,5 літра) на дно кожної покласти 3 зубчики часнику, 3 ст. л соняшникової олії, гілочки кропу й петрушки, кільця цибулі. Зверху скласти помідори.

Змішати воду, сіль, цукор і оцет, закип'ятити і дати маринаду трохи охолонути. Залити помідори і відправити банки на стерилізацію. Стерилізувати 15 хвилин після закипання води, після чого закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані зелені помідори на зиму, а також як зробити з них салат.