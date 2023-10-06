Пальчики оближешь: рецепт вкуснейших помидоров на зиму
Такой салат лучше закрывать в небольшие баночки.
Сезон заготовок подходит к концу, но если вы еще не против запастись несколькими баночками вкусных закаток на зиму, предлагаем вам рецепт помидоров "Пальчики оближешь", которым поделились в блоге "Домашняя консервация". Название блюда говорит само за себя, и готовится оно довольно просто.
Помидоры "Пальчики оближешь"
Ингредиенты:
- салатные помидоры (розовый салатный, "бычье сердце", желтый салатный);
- чеснок;
- укроп;
- петрушка;
- лук.
Для маринада:
- вода – 3 литра;
- соль – 3 ст. л;
- сахар – 7 ст. л;
- уксус – 1 стакан;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
Помидоры помыть, порезать крупными дольками, где-то на 5-6 частей, если они крупные. В стерилизованные банки (по 0,5 литра) на дно каждой положить 3 зубчика чеснока, 3 ст. л подсолнечного масла, веточки укропа и петрушки, кольца лука. Сверху сложить помидоры.
Смешать воду, соль, сахар и уксус, вскипятить и дать маринаду немного остыть. Залить помидоры и отправить банки на стерилизацию. Стерилизовать 15 минут после закипания воды, после чего закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.
Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные зеленые помидоры на зиму, а также как сделать из них салат.