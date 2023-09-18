Салат із зелених помідорів: рецепт смачної заготовки на зиму

За допомогою цього рецепта ви не тільки прилаштуєте недозрілі томати, що залишилися, а й потішите себе і рідних смачною заготівлею на зиму.

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На городах і дачах залишається чимало зелених томатів, які влітку не встигли дозріти, а холодні осінні ночі не сприяють цьому процесу зараз. Проте не варто викидати недозрілі помідори. Є чимало рецептів закруток, які дадуть змогу поповнити зимові запаси смачними позиціями. Салат із зелених помідорів — чудовий спосіб прилаштувати томати, що залишилися, і потішити домочадців узимку смачною консервацією. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Салат із зелених помідорів

Інгредієнти:

зелені помідори — 4,5 кг;

перець болгарський — 0,5 кг;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

часник — 5 середніх головок;

кріп, петрушка по пучку

перець чорний горошком;

лавровий лист (за бажанням);

рослинна олія.

Для розсолу (на літр води):

цукор — 3 ст. л;

сіль — 1 ст. л;

оцет (6%) — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець очистити від насіння. Порізати помідори залежно від їхнього розміру часточками або четвертинками. Перець порізати кубиками, цибулю — півкільцями, кріп і петрушку порубати.

Усе скласти в глибокий посуд, додати перець горошком і лавровий лист, перемішати все і залишити хвилин на 20. Потім щільно розкласти овочі та зелень по підготовлених стерилізованих банках, залити розсолом.

Для розсолу змішати всі інгредієнти, крім оцту, довести до кипіння і вже в киплячий додати оцет. Прокип'ятити протягом хвилини і трохи остудити. Залити розсолом помідори з перцем і простерилізувати. Літрові банки необхідно стерилізувати 10 хвилин, дволітрові — 15 хвилин, трилітрові — 20 хвилин.

Дістати банки з води і в кожну додати олію по столовій ложці на кожен літр. Закатати кришками, укутати до охолодження і винести в прохолодне темне місце на зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати зелені квашені помідори.