Квашені зелені помідори: простий рецепт заготовки на зиму

Щоб помідори були готові до вживання в їжу, необхідно почекати не менше п'яти тижнів, але результат того вартий.

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У багатьох дачників і городників восени на грядках залишається чимало зелених помідорів, які не встигають дозріти через холодну та дощову погоду. Однак є рецепт, який допоможе розв'язати цю проблему і запастися на зиму смачними пряними помідорами. Як приготувати солоні зелені томати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Пряні солоні томати

Інгредієнти на дві трилітрові банки:

зелені помідори — відро об'ємом 12 літрів;

морква велика — 2 шт;

перець гострий — 2 шт;

часник — 2 головки;

сіль велика — 6 ст. л;

свіжий кріп — 1 гілка;

вода — 3 літри;

перець горошок;

лавровий лист;

зерна гірчиці;

гвоздика, коріандр, естрагон, суха зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Πомидори добре вимити і нарізати на четвертинки або довільно. Зубчики часнику очистити, крупно нарізати, моркву натерти на тертці. Перець порізати кубиками, кріп подрібнити. Змішати моркву, перець, часник і кріп — добре перемішати. Додати суміш до помідорів і знову перемішати.

Помідори, змішані з овочами, укласти в банки, туди ж — лавровий лист, перець горошком (маленький).

Далі необхідно приготувати розсіл. У воду додати сіль, прянощі, зерна гірчиці, гвоздику, суміш приправ. Розсіл закип'ятити і залити банки, поставити їх на який-небудь піддон на випадок витікання рідини під час бродіння, накрити марлею.

Квасити помідори при кімнатній температурі необхідно тиждень, після чого перенести банки в темне місце, щоб вони просолилися і прокисли. Вживати такі помідори можна не раніше, ніж через чотири тижні. За цей час сіль і кислота зруйнують усі токсичні речовини в розсолі.

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