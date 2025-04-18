Стартап применил "доисторическую" технологию для решения современной проблемы (фото)

Стартап Mitico разработал новое решение проблемы промышленного загрязнения, вызывающего нагревание планеты, используя простую соль.

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О технологии рассказал соучредитель и генеральный директор Mitico Клемент Сид изданию TechCrunch. Он отметил, что крупицы соли (карбонат калия) могут улавливать более 95% углекислого газа в потоке выхлопных газов.

"Химия, которую мы используем — реакция карбонизации и декарбонизации — это то, что я называю доисторической химией. Она была до нас и будет после нас", — подчеркнул глава компании.

Ранее большинство предприятий избегали карбоната калия, в частности из-за того, что он растворяется после одного использования. Однако Mitico пошли по этому пути, добавив связующее вещество, чтобы предотвратить превращение крупиц в кашу.

Химический сорбент Mitico Фото: Mitico

Как только материал насыщается, его нагревают, чтобы высвободить CO2, который затем можно хранить или использовать для производства пластика или электронного топлива. По словам Сида, этот подход позволяет улавливать метрическую тонну углерода менее чем за 85 долларов.

Один из первых образцов стартапа прикреплен к котлу на нефтеперерабатывающем заводе в Таиланде. На данный момент компания планирует привлечь похожих клиентов, которые полагаются на промышленные котлы.

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После того как Mitico закрепится в промышленных котлах, она надеется установить свое оборудование для улавливания углерода на любом крупном источнике выбросов углекислого газа. Одна из их целей — электростанции на природном газе.

"В конце концов, независимо от того, поступает ли CO2 из ископаемых или неископаемых источников, нас волнует тот факт, что мы не должны выбрасывать так много. Улавливание углерода после сжигания — это то, где мы могли бы оказать наибольшее влияние", — заключил Сид.

Напомним, исследователи разработали роботов с искусственным интеллектом, которые помогут решить растущую проблему электронных отходов в Европейском союзе.