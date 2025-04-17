Аккумуляторы не только хранят энергию: ученые выявили неожиданную полезную функцию

Исследователи из Индии использовали цинково-воздушную батарею для производства перекиси водорода (H2O2). Этот метод очень экологичен, дешев и эффективен.

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Технология описана в пресс-релизе Индийского института науки (IISc).

Металловоздушные батареи содержат цинк, в качестве анода (отрицательный электрод) и окружающий воздух в качестве катода (положительный электрод). Когда батарея разряжается – высвобождает энергию – кислород из окружающего воздуха восстанавливается на катоде, производя H2O2.

"Стратегия здесь заключается в контроле степени реакции восстановления кислорода. Если вы не контролируете ее на каком-то уровне, она просто пойдет и образует воду", — объяснил профессор Анинда Дж. Бхаттачарья.

Обычное промышленное производство H2O2 является дорогостоящим и требует большого количества энергии из-за редких и драгоценных металлов в качестве катализаторов, используемых в его производстве. Новый метод лишен этих недостатков. Кроме того, в дополнение к химическим реакциям батареи хранят электроэнергию.

"Вам не нужно делать ничего другого. У вас есть батарея, и вы ее запускаете. Мы сократили напряжение так, что она производит только H2O2", — подчеркнул профессор Бхаттачарья.

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При этом ученым еще предстоит решить некоторые проблемы. Например, у металловоздушной батареи три фазы — твердая (цинк), жидкая (электролит) и газовая (воздух). Это делает обращение с ними более сложным, чем с большинством батарей, имеющих только две фазы. Несмотря на эти сложности, исследователи считают свою стратегию перспективной.

"Этот метод очень экологичен, малозатратен и высокоэнергоэффективен", — заключил профессор Бхаттачарья.

Напомним, украинский стартап SorbiForce, который базируется в Аризоне (США), создал прототип органической батареи на основе сельскохозяйственных отходов.

В свою очередь группа ученых из США разработала аккумулятор на водной основе, который обеспечивает стабильность в 2000 циклов.