Акумулятори не тільки зберігають енергію: вчені виявили несподівану корисну функцію

Дослідники з Індії використовували цинково-повітряну батарею для виробництва перекису водню (H2O2). Цей метод дуже екологічний, дешевий і ефективний.

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Технологію описано в прес-релізі Індійського інституту науки (IISc).

Металоповітряні батареї містять цинк, як анод (негативний електрод) і навколишнє повітря як катод (позитивний електрод). Коли батарея розряджається — вивільняє енергію — кисень із навколишнього повітря відновлюється на катоді, виробляючи H2O2.

"Стратегія тут полягає в контролі ступеня реакції відновлення кисню. Якщо ви не контролюєте її на якомусь рівні, вона просто піде й утворить воду", — пояснив професор Анінда Дж. Бхаттачарья.

Звичайне промислове виробництво H2O2 є дорогим і вимагає великої кількості енергії через рідкісні та дорогоцінні метали в якості каталізаторів, що використовуються в його виробництві. Новий метод позбавлений цих недоліків. Крім того, на додаток до хімічних реакцій батареї зберігають електроенергію.

"Вам не потрібно робити нічого іншого. У вас є батарея, і ви її запускаєте. Ми скоротили напругу так, що вона виробляє тільки H2O2", — наголосив професор Бхаттачарья.

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При цьому вченим ще належить вирішити деякі проблеми. Наприклад, у металоповітряної батареї три фази — тверда (цинк), рідка (електроліт) і газова (повітря). Це робить поводження з ними складнішим, ніж з більшістю батарей, що мають тільки дві фази. Незважаючи на ці складнощі, дослідники вважають свою стратегію перспективною.

"Цей метод дуже екологічний, маловитратний і високоенергоефективний", — підсумував професор Бхаттачарья.

Нагадаємо, український стартап SorbiForce, який базується в Аризоні (США), створив прототип органічної батареї на основі сільськогосподарських відходів.

Зі свого боку група вчених зі США розробила акумулятор на водній основі, який забезпечує стабільність у 2000 циклів.