Стартап застосував "доісторичну" технологію для вирішення сучасної проблеми (фото)

Стартап Mitico розробив нове рішення проблеми промислового забруднення, що викликає нагрівання планети, використовуючи просту сіль.

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Про технологію розповів співзасновник і генеральний директор Mitico Клемент Сід виданню TechCrunch. Він зазначив, що крупиці солі (карбонат калію) можуть уловлювати понад 95% вуглекислого газу в потоці вихлопних газів.

"Хімія, яку ми використовуємо — реакція карбонізації та декарбонізації — це те, що я називаю доісторичною хімією. Вона була до нас і буде після нас", — наголосив глава компанії.

Раніше більшість підприємств уникали карбонату калію, зокрема через те, що він розчиняється після одного використання. Однак Mitico пішли цим шляхом, додавши сполучну речовину, щоб запобігти перетворенню крупинок на кашу.

Хімічний сорбент Mitico Фото: Mitico

Щойно матеріал насичується, його нагрівають, щоб вивільнити CO2, який потім можна зберігати або використовувати для виробництва пластику чи електронного палива. За словами Сіда, цей підхід дає змогу вловлювати метричну тонну вуглецю менш ніж за 85 доларів.

Один із перших зразків стартапу прикріплений до котла на нафтопереробному заводі в Таїланді. Наразі компанія планує залучити схожих клієнтів, які покладаються на промислові котли.

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Після того як Mitico закріпиться в промислових котлах, вона сподівається встановити своє обладнання для уловлювання вуглецю на будь-якому великому джерелі викидів вуглекислого газу. Одна з їхніх цілей — електростанції на природному газі.

"Зрештою, незалежно від того, чи надходить CO2 з викопних або невикопних джерел, нас хвилює той факт, що ми не повинні викидати так багато. Уловлювання вуглецю після спалювання — це те, де ми могли б мати найбільший вплив", — підсумував Сід.

Нагадаємо, дослідники розробили роботів зі штучним інтелектом, які допоможуть розв'язати проблему електронних відходів, що зростає, у Європейському союзі.