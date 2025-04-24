Вкусно и просто: рецепт пирожков с капустой

Пирожки с капустой – это прекрасный перекус на протяжении всего дня. Их можно взять с собой на работу или на прогулку, поскольку они отлично утоляют голод и очень вкусные. У каждой хозяйки есть свой рецепт таких пирожков.

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Своим способом приготовить их поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Пирожки с капустой

Ингредиенты:

мука – 2,5 стакана;

теплая вода – 0,5 стакана;

кипяток – 0,5 стакана;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

масло – 3 ст. л.

Для начинки:

капуста свежая – 1 головка (средняя);

морковь – 1 шт;

лук – 1-2 шт;

томатная паста – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ст. л;

перец, паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала делаем начинку. На растительном масле обжарить морковь с луком, добавить капусту, томатную пасту, соль, сахар, паприку и соль. Жарить до готовности помешивая. Дать остыть.

Для опары в полстакана теплой воды развести дрожжи, добавить сахар и 1 ст. л. муки. Перемешать и отставить на 10 минут до образования "шапочки".

В готовую опару добавить соль, растительное масло и половину муки. Замесить тесто, добавить кипяток и оставшуюся муку, (это нужно делать постепенно, может потребоваться меньше). Перемешать сначала ложкой, потому что горячее, дальше – руками.

Разделить тесто на 14 частей, скатать каждую в шарик. Раскатать, выложить начинку, сформировать пирожки, как на видео.

Жарить в разогретом масле на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Такие пирожки вкусные как теплые, так и холодные.

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