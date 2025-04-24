Вкусно и просто: рецепт пирожков с капустой
Пирожки с капустой – это прекрасный перекус на протяжении всего дня. Их можно взять с собой на работу или на прогулку, поскольку они отлично утоляют голод и очень вкусные. У каждой хозяйки есть свой рецепт таких пирожков.
Своим способом приготовить их поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Пирожки с капустой
Ингредиенты:
- мука – 2,5 стакана;
- теплая вода – 0,5 стакана;
- кипяток – 0,5 стакана;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- масло – 3 ст. л.
Для начинки:
- капуста свежая – 1 головка (средняя);
- морковь – 1 шт;
- лук – 1-2 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- перец, паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала делаем начинку. На растительном масле обжарить морковь с луком, добавить капусту, томатную пасту, соль, сахар, паприку и соль. Жарить до готовности помешивая. Дать остыть.
Для опары в полстакана теплой воды развести дрожжи, добавить сахар и 1 ст. л. муки. Перемешать и отставить на 10 минут до образования "шапочки".
В готовую опару добавить соль, растительное масло и половину муки. Замесить тесто, добавить кипяток и оставшуюся муку, (это нужно делать постепенно, может потребоваться меньше). Перемешать сначала ложкой, потому что горячее, дальше – руками.
Разделить тесто на 14 частей, скатать каждую в шарик. Раскатать, выложить начинку, сформировать пирожки, как на видео.
Жарить в разогретом масле на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Такие пирожки вкусные как теплые, так и холодные.
Читайте также:
Сытно и быстро: рецепт вкуснейших пирожков на скорую руку
Пирожки с яблоками: рецепт настоящей осенней выпечки
Получаются мягкие и нежные: рецепт теста для пирожков на горячем молоке