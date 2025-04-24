Смачно і просто: рецепт пиріжків із капустою
Пиріжки з капустою — це прекрасний перекус протягом усього дня. Їх можна взяти з собою на роботу або на прогулянку, оскільки вони чудово втамовують голод і дуже смачні. У кожної господині є свій рецепт таких пиріжків.
Своїм способом приготувати їх поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- борошно – 2,5 склянки;
- тепла вода – 0,5 склянки;
- окріп – 0,5 склянки;
- цукор – 1 ст. л;
- сіль – 1 ч. л;
- олія – 3 ст. л.
Для начинки:
- капуста свіжа – 1 головка (середня);
- морква – 1 шт;
- цибуля – 1-2 шт;
- томатна паста – 1 ст. л;
- сіль – 1 ч. л;
- цукор – 1 ст. л;
- перець, паприка — за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку робимо начинку. На рослинній олії обсмажити моркву з цибулею, додати капусту, томатну пасту, сіль, цукор, паприку і сіль. Смажити до готовності помішуючи. Дати охолонути.
Для опари в півсклянки теплої води розвести дріжджі, додати цукор і 1 ст. л. борошна. Перемішати і відставити на 10 хвилин до утворення "шапочки".
У готову опару додати сіль, олію і половину борошна. Замісити тісто, додати окріп і решту борошна, (це потрібно робити поступово, може знадобитися менше). Перемішати спочатку ложкою, бо гаряче, далі — руками.
Розділити тісто на 14 частин, скачати кожну в кульку. Розкачати, викласти начинку, сформувати пиріжки, як на відео.
Смажити в розігрітій олії на середньому вогні до рум'яності з обох боків.
Такі пиріжки смачні як теплі, так і холодні.
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