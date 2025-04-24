Экзотика на вашем столе: рецепт свинины с грибами эноки

Гриб эноки, называемый также зимний опенок, представляет собой крохотный грибок на тонкой длинной ножке, растущий в регионах Восточной Азии. Этот продукт особенно популярен в китайской, японской и корейской кухнях. Однако в последнее врем он приобретает популярность и среди украинских хозяек.

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Кулинарный блогер Катерина Мовчан показала и рассказала, как приготовить свинину с этими грибами.

Свинина с грибами эноки

Ингредиенты:

грибы эноки – 200 гр;

свинина (вырезка) – 500 гр;

соус унаги – 2 ст. л;

чеснок – 3 зубчика;

зеленый лук – 2 стебля;

репчатый лук – 1 шт;

средняя морковь – 1 шт;

соевый соус – 3 ст. л;

перец молотый – по вкусу;

растительное масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

С вырезки обрезать жир и пленочки, нарезать тонкими полосками. К свинине добавить соус унаги и перец. Все перемешать и оставить мариноваться.

Мелко порезать чеснок. Отдельно нарезать белую и зеленую часть зеленого лука. Репчатый лук порезать перьями, морковь – тонкими полосками. У грибов подрезать корни и хорошо промыть.

В глубокой сковороде (лучше Вок) разогреть масло и обжарить 30 секунд чеснок и белую часть зеленого лука. Нагрев средне-высокий. Добавить вырезку и жарить постоянно перемешивая, пока все мясо не изменит цвет.

Добавить репчатый лук и морковь. Жарить до мягкости овощей, но сильно зажаривать не следует.

Затем вылить туда же соевый соус и отправить эноки. Посолить по вкусу. Тушить до мягкости грибов, 2-3 минуты. В конце добавить зеленый лук, перемешать.

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