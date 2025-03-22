Постный борщ: рецепт без мяса, но с вкусным ингредиентом

Постный борщ готовят с фасолью, грибами или с рыбой Вариантов много и каждый раз борщ получается очень вкусным.

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Во время Великого поста есть шанс попробовать постный борщ. Он является частью украинской традиции, как и более привычный борщ с мясом. Рецептом поделились на сайте Shuba.

Даже если вам нравится наваристый борщ на мясе, этот постный вам также понравится. Готовится он практически из тех же ингредиентов, что и обычный. Но подходит для тех, кто держит пост и подходит для веганов.

Постный борщ

Ингредиенты:

две картофелины;

две свеклы;

одна морковка;

две луковицы;

зубчики чеснока — 5 шт;

чернослив без косточки — 200 г;

капуста — 0,5 шт;

фасоль — 120 г;

соль, зеленый лук, укроп, базилик;

соус томатный — 3 ст. л.

вода — 3 л.

Фасоль залейте водой и дайте постоять несколько часов, так она сварится быстрее. Налейте в кастрюлю 3 литра чистой воды, всыпьте фасоль и доведите до кипения. Через 20 минут после закипания добавьте нарезанную свеклу. Когда свекла с фасолью почти сварятся, насыпьте нарезанные морковь, лук и чеснок. Где-то примерно через 10 минут положите нарезанный картофель. Добавьте в борщ капусту, лавровый лист, перец горошком, томатный соус и перемешайте. Когда капуста будет готова, добавьте нарезанный чернослив и измельченную зелень. Добавьте еще соли по своему вкусу. Проварите несколько минут, накройте крышкой и выключите. Дайте постоять, ведь борщ, который настоялся, становится еще вкуснее.

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