Постное меню. Рецепт вкусного грибного супа

Это базовый рецепт, который любой может дополнить по своему вкусу.

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Грибной крем-суп – это простое и вкусное блюдо, который каждый может дополнять по своему вкусу. Проще всего грибной суп сварить из самых доступных грибов – шампиньонов, но если хотите добавить аромата, то лучше их дополнить лесными грибами с более сильным ароматом, например сушеными белыми грибами.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный грибной крем-суп.

Крем-суп с грибами

Ингредиенты

Овощной бульон, или вода — 1,5 л;

Шампиньоны — 300 гр;

Четыре картофелины;

Одна луковица;

Два зубчика чеснока;

Тимьян, растительное масло, черный молотый перец.

Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжарьте до прозрачности нарезанные мелко лук и чеснок.

После добавьте нарезанный кубиками картофель и нарезанные ломтиками грибы. Влейте овощной бульон или горячую воду, посолите и варите под крышкой около пятнадцати минут.

Когда картофель будет готов – отлейте половину жидкости и измельчите все, что есть в кастрюле погружным блендером. Отвар добавляйте, пока густота супа вас не удовлетворит. Добавьте тимьян.

После доведите суп до кипения и варите на маленьком огне еще около пяти минут. Суп готов.

Вы можете пожарить к нему на растительном масле гренки из белого, или черного хлеба. Можете добавить ломтики грибов, зажаренные на растительном масле. В любом случае получится вкусно.

Также вы можете приготовить вкусный постный рассольник с солеными огурчиками и перловкой.