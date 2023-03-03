Постное меню. Рецепт вкусного грибного супа
Это базовый рецепт, который любой может дополнить по своему вкусу.
В Великий Пост, который будет длится до 15 апреля, многие переходят на постное меню или по религиозным причинам, или просто для того, чтобы привыкнуть к более здоровой пище после новогодних праздников с обильными столами.
Грибной крем-суп – это простое и вкусное блюдо, который каждый может дополнять по своему вкусу. Проще всего грибной суп сварить из самых доступных грибов – шампиньонов, но если хотите добавить аромата, то лучше их дополнить лесными грибами с более сильным ароматом, например сушеными белыми грибами.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный грибной крем-суп.
Крем-суп с грибами
Ингредиенты
- Овощной бульон, или вода — 1,5 л;
- Шампиньоны — 300 гр;
- Четыре картофелины;
- Одна луковица;
- Два зубчика чеснока;
- Тимьян, растительное масло, черный молотый перец.
Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжарьте до прозрачности нарезанные мелко лук и чеснок.
После добавьте нарезанный кубиками картофель и нарезанные ломтиками грибы. Влейте овощной бульон или горячую воду, посолите и варите под крышкой около пятнадцати минут.
Когда картофель будет готов – отлейте половину жидкости и измельчите все, что есть в кастрюле погружным блендером. Отвар добавляйте, пока густота супа вас не удовлетворит. Добавьте тимьян.
После доведите суп до кипения и варите на маленьком огне еще около пяти минут. Суп готов.
Вы можете пожарить к нему на растительном масле гренки из белого, или черного хлеба. Можете добавить ломтики грибов, зажаренные на растительном масле. В любом случае получится вкусно.
Также вы можете приготовить вкусный постный рассольник с солеными огурчиками и перловкой.