Сытно и вкусно. Рецепт постного рассольника

В Великий Пост рецепты без мяса актуальны, но также подобный рассольник можно приготовить и просто если мясо вы не любите.

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Рассольник – это сытный и вкусный суп из простых и недорогих ингредиентов. Его главный ингредиент – это соленые, или квашеные огурцы. Маринованные тут не подойдут. Именно они делают рассольник рассольником. Варят его обычно с мясом, или копчеными ребрышками. Но и в постном варианте он очень хорош.

А еще у рассольника есть отличное свойство становится только вкуснее на следующий день. Фокус расскажет, как правильно его приготовить.

Постный рассольник

Ингредиенты:

Перловая крупа — 120 гр;

Два соленых огурца;

Две морковки;

Два стебля сельдерея;

Две луковицы;

Два зубка чеснока;

Томатная паста – 100 гр;

Копченая паприка – 1 ч. л.;

Зелень, растительное масло, соль, молотый черный перец, огуречный рассол, оливки для подачи

Перловку для рассольника можно приготовить двумя способами, можно промыть крупу, замочить ее на ночь в холодной воде и отварить отдельно. А можно обжарить крупу в сотейнике около 10 минут, постоянно помешивая, потом залить двумя стаканами кипятка, посолить и варить на небольшом огне около получаса.

Лук и морковь очистите и порежьте мелкими кубиками, также нарежьте и сельдерей. Соленые огурцы можно натереть на крупной терке.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, обжарьте морковь, лук и сельдерей. После добавьте тертые соленые огурцы и чеснок. Добавьте томатную пасту, или томатный соус, всыпьте копченую паприку и перемешайте. Залейте двумя литрами холодной воды, доведите до кипения и варите минут 5-10. После всыпьте перловку и варите еще десять минут.

Далее выровняйте вкус огуречным рассолом. Добавляйте его, пока вкус рассольника вас не удовлетворит. Снова доведите до кипения и выключайте. Всыпьте мелко нарезанную зелень и дайте настоятся под крышкой хотя бы полчаса. Подавайте с оливками, если любите.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить перловку. У этой каши всегда была не лучшая репутация, потому что варили ее зачастую неправильно, отчего она получалась жесткой и невкусной. Но это отличная каша, которая подходит к любому мясу, особенно она хороша с соусами, ведь впитывает в себя все вкусы и ароматы.