Сытно и вкусно. Рецепт постного рассольника
В Великий Пост рецепты без мяса актуальны, но также подобный рассольник можно приготовить и просто если мясо вы не любите.
Рассольник – это сытный и вкусный суп из простых и недорогих ингредиентов. Его главный ингредиент – это соленые, или квашеные огурцы. Маринованные тут не подойдут. Именно они делают рассольник рассольником. Варят его обычно с мясом, или копчеными ребрышками. Но и в постном варианте он очень хорош.
А еще у рассольника есть отличное свойство становится только вкуснее на следующий день. Фокус расскажет, как правильно его приготовить.
Постный рассольник
Ингредиенты:
- Перловая крупа — 120 гр;
- Два соленых огурца;
- Две морковки;
- Два стебля сельдерея;
- Две луковицы;
- Два зубка чеснока;
- Томатная паста – 100 гр;
- Копченая паприка – 1 ч. л.;
- Зелень, растительное масло, соль, молотый черный перец, огуречный рассол, оливки для подачи
Перловку для рассольника можно приготовить двумя способами, можно промыть крупу, замочить ее на ночь в холодной воде и отварить отдельно. А можно обжарить крупу в сотейнике около 10 минут, постоянно помешивая, потом залить двумя стаканами кипятка, посолить и варить на небольшом огне около получаса.
Лук и морковь очистите и порежьте мелкими кубиками, также нарежьте и сельдерей. Соленые огурцы можно натереть на крупной терке.
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, обжарьте морковь, лук и сельдерей. После добавьте тертые соленые огурцы и чеснок. Добавьте томатную пасту, или томатный соус, всыпьте копченую паприку и перемешайте. Залейте двумя литрами холодной воды, доведите до кипения и варите минут 5-10. После всыпьте перловку и варите еще десять минут.
Далее выровняйте вкус огуречным рассолом. Добавляйте его, пока вкус рассольника вас не удовлетворит. Снова доведите до кипения и выключайте. Всыпьте мелко нарезанную зелень и дайте настоятся под крышкой хотя бы полчаса. Подавайте с оливками, если любите.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно варить перловку. У этой каши всегда была не лучшая репутация, потому что варили ее зачастую неправильно, отчего она получалась жесткой и невкусной. Но это отличная каша, которая подходит к любому мясу, особенно она хороша с соусами, ведь впитывает в себя все вкусы и ароматы.