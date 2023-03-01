Ситно та смачно. Рецепт пісного розсольнику

У Великий Пост рецепти без м'яса актуальні, але також подібний розсольник можна приготувати і якщо м'ясо ви не любите.

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Розсольник – це ситний та смачний суп із простих та недорогих інгредієнтів. Його головний інгредієнт – це солоні або квашені огірки. Мариновані тут не підійдуть. Саме вони роблять розсольник — розсольником. Варять його зазвичай з м'ясом або копченими реберцями. Але й у пісному варіанті він дуже гарний.

А ще у розсольнику є відмінна властивість він стає тільки смачнішим наступного дня. Фокус розповість, як правильно приготувати його.

Пісний розсольник

Інгредієнти:

Перлова крупа — 120 гр;

Два солоні огірки;

Дві моркви;

Два стебла селери;

Дві цибулини;

Два зубки часнику;

Томатна паста — 100 г;

Копчена паприка — 1 ч. л.;

Зелень, олія, сіль, мелений чорний перець, огірковий розсіл, оливки для подачі

Перловку для розсольнику можна приготувати двома способами, промити крупу, замочити її на ніч в холодній воді і відварити окремо. А можна обсмажити крупу в сотейнику близько 10 хвилин, постійно помішуючи, потім залити двома склянками окропу, посолити та варити на невеликому вогні близько півгодини.

Цибулю та моркву очистіть і поріжте дрібними кубиками, також наріжте і селеру. Солоні огірки можна натерти на великій тертці.

У каструлі з товстим дном розігрійте олію, обсмажте моркву, цибулю та селеру. Після додайте терті солоні огірки та часник. Додайте томатну пасту, або томатний соус, всипте копчену паприку і перемішайте. Залийте двома літрами холодної води, доведіть до кипіння і варіть 5-10 хвилин. Після цього всипте перловку і варіть ще десять хвилин.

Далі вирівняйте смак огірковим розсолом. Додавайте його, доки смак розсольнику вас не задовольнить. Знову доведіть до кипіння та вимикайте. Всипте дрібно нарізану зелень і дайте настоятись під кришкою хоча б півгодини. Подавайте з оливками, якщо любите.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно варити перловку. У цієї каші завжди була не найкраща репутація, тому що варили її часто неправильно, чому вона виходила жорсткою та несмачною. Але це чудова каша, яка підходить до будь-якого м'яса, особливо вона гарна з соусами, адже вбирає всі смаки і аромати.