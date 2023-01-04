Каша з поганою репутацією. Як правильно варити перловку, щоб вона була смачною

Перловка, якщо зварити її правильно, буде гарним гарніром, або "прикрасить" собою грибний суп.

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У перлової каші сумна історія: її подавали в дитсадках і варили солдатам, але в тогочасних кухарів вона виходила жорсткою і несмачною. Але якщо її приготувати правильно – це чудова страва.

З перловкою можна варити супи: розсольник та грибний. Її можна використовувати замість рису арборіо у різотто, і з нею можна готувати голубці. Вона підходить для вегетаріанських котлет з овочами та є відмінним гарніром.

З нею можна приготувати салат, схожий з табуле: просто змішайте вже зварену суху перловку зі свіжими помідорами, огірками, зеленою цибулею, олією та зеленню. Поперчіть, посоліть та перемішайте. Салат готовий.

Словом, це смачна каша, якщо готувати із дотриманням кількох простих правил.

Перловка — ідеально підходить до грибів, будь-якого м'яса, овочів та соусу. До того ж вона чудово вбирає аромати, що робить її чудовим кандидатом для варіння супів: вона набуде смаку та аромату супу. Один із її головних мінусів – вона довго вариться. Щоб прискорити цей процес, її потрібно попередньо замочити.

До того ж, вже зварена перловка відмінно переносить заморозку, так що якщо ви раптом зварите її багато, то завжди можна заморозити частину перловки на користь.

Як зварити смачну перловку:

Обов'язково промийте її, щоб позбавити крохмалю. Це потрібно зробити щонайменше п'ять разів. Можна взагалі помістити її в сито та мити під проточною водою;

Промиту перловку потрібно замочити. Залийте холодною водою і залиште в такому вигляді на ніч. Або мінімум на 10 годин;

Варити перловку слід, не шкодуючи води. Пропорції: 1 до 3. Словом, на склянку перловки потрібно взяти три склянки води;

Варити потрібно, поки вода не випарується і перловка не стане м'якою. Якщо перловку ви замочували, то на це піде близько 40 хвилин.

І як бонус, приготуйте з такої звареної перловки овочеві котлети. Вам знадобляться цибуля, морква, болгарський перець, цукіні. Поріжте овочі кубиками, обсмажте на олії з часником.

Змішайте з холодною перловкою, посоліть і поперчіть, додайте зелень за смаком. Сформуйте котлетки, обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на олії. Тільки робіть це швидко, щоб котлети не розвалилися.

Також ви можете приготувати перлову кашу з овочами. Або скуштувати ще декілька страв із кукурудзяної крупи та пшона. Ці прості продукти можуть вас здивувати.