Каша с плохой репутацией. Как правильно варить перловку, чтобы она была вкусной

Перловка, если сварить ее правильно, будет отличным гарниром, или "украсит" собой грибной суп.

Related video

У перловой каши грустная история: ее подавали в детских садах и варили солдатам, но у тамошних поваров она выходила жесткой и невкусной. Но если ее приготовить правильно – это отличное блюдо.

С перловкой можно варить супы: рассольник и грибной. Ее можно использовать вместо риса арборио в ризотто, и с ней можно готовить голубцы. Она подходит для вегетарианских котлет с овощами и является отличным гарниром.

С ней можно приготовить салат, схожий с табуле: просто смешайте уже сваренную сухую перловку со свежими помидорами, огурцами, зеленым луком, растительным маслом и зеленью. Поперчите, посолите и перемешайте. Салат готов.

Словом, это вкусная каша, если готовить с соблюдением нескольких простых правил.

Перловка — идеально подходит к грибам, любому мясу, овощами и соусу. К тому же она отлично впитывает ароматы, что делает ее прекрасным кандидатом для варки супов: она приобретет вкус и аромат супа. Один из ее главных минусов – она долго варится. Чтобы ускорить этот процесс – ее нужно предварительно замочить.

К тому же, уже сваренная перловка отлично переносит заморозку, так что если вы вдруг сварите ее много, то всегда можно заморозить часть перловки впрок.

Как сварить вкусную перловку:

Обязательно промойте ее, чтобы избавить от крахмала. Это нужно сделать не менее пяти раз. Можно вообще поместить ее в сито и мыть под проточной водой;

Промытую перловку нужно замочить. Залейте ее холодной водой и оставьте в таком виде на ночь. Или минимум на 10 часов;

Варить перловку следует, не жалея воды. Пропорции: 1 к 3. Словом, на стакан перловки нужно взять три стакана воды;

Варить нужно, пока вода не испариться и перловка не станет мягкой. Если перловку вы замачивали, то на это уйдет около 40 минут.

И как бонус, приготовьте из с таким трудов сваренной перловки овощные котлеты. Вам понадобятся репчатый лук, морковь, болгарский перец, цуккини. Порежьте овощи кубиками, обжарьте на растительном масле с чесноком.

Смешайте с холодной перловкой, посолите и поперчите, добавьте зелень по вкусу. Сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле. Только делайте это быстро, чтобы котлетки не развалились.

Также вы можете приготовить перловую кашу с овощами. Или попробовать еще пару блюд из кукурузной крупы и пшена. Эти простые продукты могут вас удивить.