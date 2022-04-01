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Европейские блюда из простой крупы. Топ-3 оригинальных и простых рецепта

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Фото: Соцсети | Традиционная итальянская полента

Диетологи считают, что каша – идеальный выбор для тревожных времен. Сложные углеводы необходимы для энергии

Сложные углеводы, к которым относятся и каши (а также цельнозерновой хлеб и паста из твердых сортов пшеницы), необходимы для дневного рациона. В идеале их стоит дополнять белком (мясо, птица, рыба, бобовые и морепродукты); овощами и полезными жирами (растительные масла, орехи, авокадо, сметана 10-15%, йогурты для заправки салатов). Но оригинально приготовленная крупа может включать в себя практически все рекомендованные ингредиенты.

Полента с сыром

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Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Это блюдо с Аппенинского полуострова, которое дополняют овощами, грибами и мясом. Или же оставляют в первозданном виде.

Ингредиенты:

  • 300 г кукурузной крупы
  • 8 вяленых томатов
  • 1 зубчик чеснока
  • 30 г сливочного масла
  • 200 г твердого сыра
  • 3 веточки базилика
  • 600 мл воды
  • по вкусу соль и перец

Подготовить все ингредиенты и включить духовку. Она должна разогреться до 180 градусов. В сотейнике смешать всю кукурузную крупу и воду, добавить зубчик чеснока. Варите на небольшом огне 5–7 минут, пока полента не станет однородной. Это самый сложный этап: нужно постоянно перемешивать ее венчиком, или ложкой, иначе полента подгорит. Чеснок достать, когда он отдаст весь аромат.

Вяленые томаты нарезать полосками, сыр – натереть и аккуратно перемешать с полентой. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить поленту, равномерно распределив. Если хочется румяной корочки – то поленту стоит смазать маслом и сверху. Запекать полчаса. Готовое блюдо украсить базиликом.

Пшенная каша с карри

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Фото: Facebook My happyfood

Карри обычно ассоциируется с рисом, но эта приправа украсит и пшенную кашу.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1,5 стакана пшена
  • 3 стакана воды
  • 1 луковица, измельчить
  • 2 зубчика чеснока, измельчить
  • 1 ч. л измельченного свежего имбиря (или же сушеного)
  • 2-3 коробочки кардамона
  • 2-3 чили (по вкусу)
  • по половинке чайной ложки куркумы, паприки, кумина, фенхеля и кориандра
  • 1 ст. л томатной пасты
  • щепотка сахара
  • 3 ст. л оливкового масла (или любого растительного)
  • зелень для подачи

Залить кипятком пшено на 5 минут или обжарить пару минут на сухой сковороде. В толстостенной посуде (в идеале – чугунная глубокая сковорода, или сотейник) разогреть масло, обжарить лук, чеснок, имбирь, чили до мягкости. Добавить томатную пасту и через минуту всыпать пшено и добавить все остальные ингредиенты, влить воду, довести до кипения и варить 15 минут на среднем огне. Затем накрыть крышкой и готовить на минимальном огне еще 10 минут. Подавать, присыпав свежей зеленью, салатом, или рукколой. Те приправы, что не по вкусу, можно исключить, но тогда выйдет не так ароматно.

Перловка с овощами

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Фото: Соцсети

Перловая каша имеет не очень хорошую репутацию еще с тех времен, когда ею кормили в армии. Но там ее частенько недоваривали, или переваривали. Но перловая каша имеет приятный ореховый привкус и очень хорошо сочетается с овощами.

Ингредиенты на 2 порции

  • 300 г вареной перловой каши
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. л растительного масла
  • половинка чайной ложки паприки
  • половинка чайной ложки карри
  • щепотка кумина
  • щепотка кориандра
  • 2 ст. л соевого соуса
  • щепотка чили
  • соль и перец по вкусу

Для начала перловку нужно правильно сварить. Крупу нужно промыть, пока вода не станет прозрачной, потом замочить хотя бы на час, но не более, чем на три часа: это сократит время ее приготовления. На плите залить ее кипятком и холодной водой в соотношении 1:3. Варить на медленном огне примерно 30-45 минут. Когда зернышки стали упругими – перловка готова.

Теперь можно переходить к следующей стадии. Лук, чеснок и перец мелко нарезать и припустить на масле до мягкости. Добавить перловку и продолжить готовить помешивая. Добавить все пряности и обжаривать еще около пяти минут на небольшом огне. Если вы не веган – то можно использовать перловку с овощами как гарнир к мясу, или рыбе.