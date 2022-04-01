Европейские блюда из простой крупы. Топ-3 оригинальных и простых рецепта
Диетологи считают, что каша – идеальный выбор для тревожных времен. Сложные углеводы необходимы для энергии
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Сложные углеводы, к которым относятся и каши (а также цельнозерновой хлеб и паста из твердых сортов пшеницы), необходимы для дневного рациона. В идеале их стоит дополнять белком (мясо, птица, рыба, бобовые и морепродукты); овощами и полезными жирами (растительные масла, орехи, авокадо, сметана 10-15%, йогурты для заправки салатов). Но оригинально приготовленная крупа может включать в себя практически все рекомендованные ингредиенты.
Полента с сыром
Это блюдо с Аппенинского полуострова, которое дополняют овощами, грибами и мясом. Или же оставляют в первозданном виде.
Ингредиенты:
- 300 г кукурузной крупы
- 8 вяленых томатов
- 1 зубчик чеснока
- 30 г сливочного масла
- 200 г твердого сыра
- 3 веточки базилика
- 600 мл воды
- по вкусу соль и перец
Подготовить все ингредиенты и включить духовку. Она должна разогреться до 180 градусов. В сотейнике смешать всю кукурузную крупу и воду, добавить зубчик чеснока. Варите на небольшом огне 5–7 минут, пока полента не станет однородной. Это самый сложный этап: нужно постоянно перемешивать ее венчиком, или ложкой, иначе полента подгорит. Чеснок достать, когда он отдаст весь аромат.
Вяленые томаты нарезать полосками, сыр – натереть и аккуратно перемешать с полентой. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить поленту, равномерно распределив. Если хочется румяной корочки – то поленту стоит смазать маслом и сверху. Запекать полчаса. Готовое блюдо украсить базиликом.
Пшенная каша с карри
Карри обычно ассоциируется с рисом, но эта приправа украсит и пшенную кашу.
Ингредиенты на 4 порции:
- 1,5 стакана пшена
- 3 стакана воды
- 1 луковица, измельчить
- 2 зубчика чеснока, измельчить
- 1 ч. л измельченного свежего имбиря (или же сушеного)
- 2-3 коробочки кардамона
- 2-3 чили (по вкусу)
- по половинке чайной ложки куркумы, паприки, кумина, фенхеля и кориандра
- 1 ст. л томатной пасты
- щепотка сахара
- 3 ст. л оливкового масла (или любого растительного)
- зелень для подачи
Залить кипятком пшено на 5 минут или обжарить пару минут на сухой сковороде. В толстостенной посуде (в идеале – чугунная глубокая сковорода, или сотейник) разогреть масло, обжарить лук, чеснок, имбирь, чили до мягкости. Добавить томатную пасту и через минуту всыпать пшено и добавить все остальные ингредиенты, влить воду, довести до кипения и варить 15 минут на среднем огне. Затем накрыть крышкой и готовить на минимальном огне еще 10 минут. Подавать, присыпав свежей зеленью, салатом, или рукколой. Те приправы, что не по вкусу, можно исключить, но тогда выйдет не так ароматно.
Перловка с овощами
Перловая каша имеет не очень хорошую репутацию еще с тех времен, когда ею кормили в армии. Но там ее частенько недоваривали, или переваривали. Но перловая каша имеет приятный ореховый привкус и очень хорошо сочетается с овощами.
Ингредиенты на 2 порции
- 300 г вареной перловой каши
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 1-2 зубчика чеснока
- 3-4 ст. л растительного масла
- половинка чайной ложки паприки
- половинка чайной ложки карри
- щепотка кумина
- щепотка кориандра
- 2 ст. л соевого соуса
- щепотка чили
- соль и перец по вкусу
Для начала перловку нужно правильно сварить. Крупу нужно промыть, пока вода не станет прозрачной, потом замочить хотя бы на час, но не более, чем на три часа: это сократит время ее приготовления. На плите залить ее кипятком и холодной водой в соотношении 1:3. Варить на медленном огне примерно 30-45 минут. Когда зернышки стали упругими – перловка готова.
Теперь можно переходить к следующей стадии. Лук, чеснок и перец мелко нарезать и припустить на масле до мягкости. Добавить перловку и продолжить готовить помешивая. Добавить все пряности и обжаривать еще около пяти минут на небольшом огне. Если вы не веган – то можно использовать перловку с овощами как гарнир к мясу, или рыбе.