Пісне меню. Рецепт смачного грибного супу

Це базовий рецепт, який будь-хто може доповнити на свій смак.

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Грибний крем-суп — це проста й смачна страва, яку кожен може доповнювати на свій смак. Найпростіше грибний суп зварити з найдоступніших грибів — печериць, але якщо хочете додати аромату, то краще доповнити їх лісовими грибами із сильнішим ароматом, наприклад сушеними білими грибами.

Фокус розповість, як приготувати смачний грибний крем-суп.

Крем-суп із грибами

Інгредієнти:

овочевий бульйон, або вода — 1,5 л;

печериці — 300 г;

чотири картоплини;

одна цибулина;

два зубчики часнику;

чебрець, олія, чорний мелений перець.

Розігрійте в каструлі олію і обсмажте до прозорості дрібно нарізані цибулю і часник.

Після цього додайте нарізану кубиками картоплю і нарізані скибочками гриби. Влийте овочевий бульйон або гарячу воду, посоліть та варіть під кришкою приблизно п'ятнадцять хвилин.

Коли картопля буде готова — відлийте половину рідини і подрібніть все, що є в каструлі занурювальним блендером. Відвар додавайте, доки густота супу вас не задовольнить. Додайте чебрець.

Після цього доведіть суп до кипіння і варіть на маленькому вогні ще приблизно п'ять хвилин. Суп готовий.

Ви можете посмажити до нього на олії грінки з білого або чорного хліба. Можете додати скибочки грибів, засмажені на олії. У будь-якому випадку вийде смачно.

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