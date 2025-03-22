Пісний борщ: рецепт без м'яса, але із смачним інгредієнтом

Пісний борщ готують з квасолею, грибами або з рибою Варіантів багато і кожен раз борщ виходить дуже смачним.

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Під час Великого посту є шанс спробувати пісний борщ. Він є частиною української традиції, як і більш звичний борщ із м'ясом. Рецептом поділились на сайті Shuba.

Навіть якщо вам до вподоби наваристий борщ на м’ясі, цей пісний вам також сподобається. Готується він практично з тих самих інгредієнтів, що і звичайний. Але підходить для тих, хто тримає піст та підходить для веганів.

Пісний борщ

Інгредієнти:

дві картоплини;

два буряка;

одна морквина;

дві цибулини;

зубчики часнику — 5 шт.;

чорнослив без кісточки — 200 г;

капуста — 0,5 шт.;

квасоля — 120 г;

сіль, зелена цибуля, кріп, базилік;

соус томатний — 3 ст. л.

вода — 3 л.

Квасолю залийте водою та дайте постояти кілька годин, так вона звариться швидше. Налийте в каструлю 3 літри чистої води, всипте квасолю і доведіть до кипіння. Через 20 хвилин після закипання додайте нарізаний буряк. Коли буряк з квасолею майже зваряться, насипте нарізані моркву, цибулю та часник. Десь приблизно через 10 хвилин покладіть нарізану картоплю. Додайте в борщ капусту, лавровий лист, перець горошком, томатний соус і перемішайте. Коли капуста буде готова, додайте нарізаний чорнослив і подрібнену зелень. Додайте ще солі до свого смаку. Проваріть декілька хвилин, накрийте кришкою і вимкніть. Дайте постояти, адже борщ, який настоявся, стає ще смачнішим.

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