Пісне меню: як приготувати суп із грибами та квасолею

Після того як суп звариться, дайте йому настоятися 20-30 хвилин, щоб він набрався смаку і був ще апетитнішим.

Related video

Оскільки зараз триває Великий піст, не зайвим буде поповнити свої зошити з рецептами, додавши туди рецепти пісних страв. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан, наприклад, показала, як приготувати дуже смачний грибний суп із квасолею. Він, незважаючи на відсутність м'яса, виходить дуже смачним і добре насичує, а його приготування не займе багато часу.

Пісний суп із квасолею та грибами

Інгредієнти:

консервована квасоля – 1 банка;

печериці – 350 г;

цибулина середнього розміру – 1 шт;

морква середнього розміру – 1 шт;

кукурудзяне борошно – 3 ст. л;

часник – 1 великий зубчик або 2 невеликих;

петрушка;

сіль і перець за смаком;

олія для смаження;

вода.

Спосіб приготування:

У каструлі розігріти олію й обсмажити до м'якості цибулю, порізану кубиком, і натерту на тертці моркву. Гриби порізати тоненькими пластинками і додати в каструлю до овочів. Коли гриби пустять сік, додати кукурудзяне борошно. Перемішати і смажити 3-4 хвилини.

Із консервованої квасолі злити воду та промити. Додати в каструлю. Натерти туди ж часник, додати лавровий листочок і залити водою. Води потрібно 1,5-2 літри. Додати сіль і перець за смаком і варити 15-20 хвилин.

У самому кінці додати до супу дрібно нарізану петрушку. Дати закипіти й вимкнути вогонь. Перед подачею дати супу настоятися 20-30 хвилин.

Читайте також:

Король страв закарпатської кухні: рецепт справжнього бограча

Ідеальна вечеря: рецепт вершкового супу з ковбасками

Зігріваючий курячий суп: рецепт смачної та корисної страви