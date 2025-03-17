Пісне меню: як приготувати суп із грибами та квасолею
Після того як суп звариться, дайте йому настоятися 20-30 хвилин, щоб він набрався смаку і був ще апетитнішим.
Оскільки зараз триває Великий піст, не зайвим буде поповнити свої зошити з рецептами, додавши туди рецепти пісних страв. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан, наприклад, показала, як приготувати дуже смачний грибний суп із квасолею. Він, незважаючи на відсутність м'яса, виходить дуже смачним і добре насичує, а його приготування не займе багато часу.
Пісний суп із квасолею та грибами
Інгредієнти:
- консервована квасоля – 1 банка;
- печериці – 350 г;
- цибулина середнього розміру – 1 шт;
- морква середнього розміру – 1 шт;
- кукурудзяне борошно – 3 ст. л;
- часник – 1 великий зубчик або 2 невеликих;
- петрушка;
- сіль і перець за смаком;
- олія для смаження;
- вода.
Спосіб приготування:
У каструлі розігріти олію й обсмажити до м'якості цибулю, порізану кубиком, і натерту на тертці моркву. Гриби порізати тоненькими пластинками і додати в каструлю до овочів. Коли гриби пустять сік, додати кукурудзяне борошно. Перемішати і смажити 3-4 хвилини.
Із консервованої квасолі злити воду та промити. Додати в каструлю. Натерти туди ж часник, додати лавровий листочок і залити водою. Води потрібно 1,5-2 літри. Додати сіль і перець за смаком і варити 15-20 хвилин.
У самому кінці додати до супу дрібно нарізану петрушку. Дати закипіти й вимкнути вогонь. Перед подачею дати супу настоятися 20-30 хвилин.
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