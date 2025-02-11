Зігріваючий курячий суп: рецепт смачної та корисної страви

Щоб суп був більш насиченим, після приготування дайте йому настоятися близько години.

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Морозного ранку або вдень найоптимальніша страва — зігріваючий курячий суп із коренеплодами. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася своїм рецептом цієї смачної та ситної страви, яка легко готується і сподобається абсолютно всім.

Зігрівальний курячий суп із коренеплодами, що зігріває

Інгредієнти:

курячі ніжки – 2 шт;

цибуля – 1 головка;

морква – 1 велика або 2 маленькі;

корінь петрушки – 2 шт;

корінь селери – 100 г;

вода – 1,5-2 літри;

яєчний жовток – 2 шт;

жирна сметана – 150 г;

яблучний оцет – 1,5 ч. л;

борошно – 1 ст. л;

часник – 1 зубчик;

сіль, перець за смаком;

лавровий лист, запашний і чорний перець горошком за бажанням.

Спосіб приготування:

У каструлю покласти курку, додати заздалегідь почищені, моркву, корінь петрушки та селери, лавровий лист, перець духмяний і чорний. Залити водою, додати цибулю і посолити. Варити 1-1,5 години, у процесі прибираючи піну.

Готове м'ясо вийняти з бульйону разом із коренеплодами. Відокремити м'ясо від кісточки та шкірки. Моркву і корінь петрушки порізати дрібними кубиками і повернути їх назад у бульйон. Посолити й поперчити за смаком.

Тепер робимо заливку: у мисці змішати жовтки зі сметаною та борошном. Потім додати потроху 2-3 ополоники гарячого супу і добре перемішати (це потрібно, щоб яйця не згорнулися під час варіння). Фінальний штрих – додати оцет і перемішати.

Влити заливку в суп, додати часник, вичавлений через прес. Дати супу покипіти 2-3 хвилини і вимкнути.

Бажано дати супу настоятися хоча б годинку, але можна подавати й одразу.

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