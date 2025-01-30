Ідеальний гороховий суп: секрети приготування та найкращий рецепт

Цей суп виходить ситним і зігріваючим та ідеально підходить для зимових вечорів.

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Гороховий суп можна готувати з м'ясом, копченостями, або ж його можна зробити пісним. А правильно підібрані спеції надають супу приємного аромату. Звичайним доповненням до горохового супу є і перець, горошком або свіжомелений, а також лавровий лист. Можна додати часник, куркуму та імбир, а також перець чилі чи каєнський. Несподіваною приправою, яку додають у гороховий суп — це зіра. Фокус розповість, як приготувати смачний гороховий суп.

Мелені прянощі додають у суп за 10 хвилин до кінця приготування. Солити практично будь-який суп слід у самому кінці приготування. Лавровий лист кладуть за 5-10 хвилин до готовності, після чого виймають, інакше він надаватиме страві гіркоти.

Часник, пропущений через прес, зіру та інші мелені прянощі слід додавати в суп хвилин за 10 до кінця приготування, щоб вони встигли проявити свої смаки й аромати.

Найчастіше гороховий суп рекомендують варити на хорошому насиченому бульйоні, яловичому або свинячому, і з копченостями: грудинкою, або беконом.

Гороховий суп

Інгредієнти:

жовтий колотий горох — 400 г;

м'ясний бульйон — 2 л;

бекон — 250 г;

ріпчаста цибуля — 300 г;

морква — 100 г;

запашний перець горошком — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

сушений імбир — 1/2 ч. л.;

сушений чебрець — 1/2 ч. л.;

один лавровий лист;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Колотий горох залийте водою, доведіть до кипіння. Варіть 30 хвилин на слабкому вогні.

Наріжте бекон прямо невеликими кубиками зі стороною 1,5 см. Покладіть у каструлю з товстим дном і витопіть жир на середньому вогні, весь час помішуючи. Цибулю та моркву для супу очистіть, дрібно наріжте та додайте до бекону. Обсмажуйте, часто перемішуючи, до золотистого кольору цибулі, приблизно 10 хвилин. Додайте моркву і смажте ще 5 хвилин.

Додайте горох, холодний бульйон, перець горошком, сушений часник, імбир і чебрець. Доведіть до кипіння, накрийте і готуйте суп 1 годину: щоб він кипів на невеликому вогні.

Такий гороховий суп стане ще смачнішим наступного дня, тож готуйте побільше.

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