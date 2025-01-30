Идеальный гороховый суп: секреты приготовления и лучший рецепт

Этот суп получается сытным и согревающим и идеально подходит для зимних вечеров.

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Гороховый суп можно готовить с мясом, копченостями, или же его можно сделать постным. А правильно подобранные специи придают супу приятный аромат. Обычным дополнением к гороховому супу является и перец, горошком или свежемолотый, а также лавровый лист. Можно добавить чеснок, куркуму и имбирь, а также перец чили или кайенский. Неожиданной приправой, которую добавляют в гороховый суп – это зира. Фокус расскажет, как приготовить вкусный гороховый суп.

Молотые пряности добавляют в суп за 10 минут до конца приготовления. Солить практически любой суп следует в самом конце приготовления. Лавровый листы кладут за 5–10 минут до готовности, после чего вынимают, иначе они будут придавать блюду горечь.

Чеснок, пропущенный через пресс, зиру и другие молотые пряности следует добавлять в суп минут за 10 до конца приготовления, чтобы они успели проявить свои вкусы и ароматы.

Чаще всего гороховый суп рекомендуют варить на хорошем насыщенном бульоне, говяжьем или свином, и с копченостями: грудинкой, или беконом.

Гороховый суп

Ингредиенты:

желтый колотый горох — 400 г;

мясной бульон — 2 л;

бекон — 250 г;

репчатый лук — 300 г;

морковь — 100 г;

душистый перец горошком — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сушеный имбирь — 1/2 ч. л.;

сушеный тимьян — 1/2 ч. л.;

один лавровый лист;

соль, свежемолотый черный перец.

Колотый горох залейте водой, доведите до кипения. Варите 30 минут на слабом огне.

Нарежьте бекон прямо небольшими кубиками со стороной 1,5 см. Положите в кастрюлю с толстым дном и вытопите жир на среднем огне, все время помешивая. Лук и морковь для супа очистите мелко нарежьте и добавьте к бекону. Обжаривайте, часто перемешивая, до золотистого цвета лука, примерно 10 минут. Добавьте морковь и жарьте еще 5 минут.

Добавьте горох, холодный бульон, перец горошком, сушеный чеснок, имбирь и тимьян. Доведите до кипения, накройте и готовьте суп 1 час: чтобы он кипел на небольшом огне.

Такой гороховый суп станет еще вкуснее на следующий день, так что готовьте побольше.

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