Идеальный гороховый суп: секреты приготовления и лучший рецепт
Этот суп получается сытным и согревающим и идеально подходит для зимних вечеров.
Гороховый суп можно готовить с мясом, копченостями, или же его можно сделать постным. А правильно подобранные специи придают супу приятный аромат. Обычным дополнением к гороховому супу является и перец, горошком или свежемолотый, а также лавровый лист. Можно добавить чеснок, куркуму и имбирь, а также перец чили или кайенский. Неожиданной приправой, которую добавляют в гороховый суп – это зира. Фокус расскажет, как приготовить вкусный гороховый суп.
Молотые пряности добавляют в суп за 10 минут до конца приготовления. Солить практически любой суп следует в самом конце приготовления. Лавровый листы кладут за 5–10 минут до готовности, после чего вынимают, иначе они будут придавать блюду горечь.
Чеснок, пропущенный через пресс, зиру и другие молотые пряности следует добавлять в суп минут за 10 до конца приготовления, чтобы они успели проявить свои вкусы и ароматы.
Чаще всего гороховый суп рекомендуют варить на хорошем насыщенном бульоне, говяжьем или свином, и с копченостями: грудинкой, или беконом.
Гороховый суп
Ингредиенты:
- желтый колотый горох — 400 г;
- мясной бульон — 2 л;
- бекон — 250 г;
- репчатый лук — 300 г;
- морковь — 100 г;
- душистый перец горошком — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- сушеный имбирь — 1/2 ч. л.;
- сушеный тимьян — 1/2 ч. л.;
- один лавровый лист;
- соль, свежемолотый черный перец.
Колотый горох залейте водой, доведите до кипения. Варите 30 минут на слабом огне.
Нарежьте бекон прямо небольшими кубиками со стороной 1,5 см. Положите в кастрюлю с толстым дном и вытопите жир на среднем огне, все время помешивая. Лук и морковь для супа очистите мелко нарежьте и добавьте к бекону. Обжаривайте, часто перемешивая, до золотистого цвета лука, примерно 10 минут. Добавьте морковь и жарьте еще 5 минут.
Добавьте горох, холодный бульон, перец горошком, сушеный чеснок, имбирь и тимьян. Доведите до кипения, накройте и готовьте суп 1 час: чтобы он кипел на небольшом огне.
Такой гороховый суп станет еще вкуснее на следующий день, так что готовьте побольше.
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