Согревающий куриный суп: рецепт вкусного и полезного блюда
Чтобы суп был насыщеннее, после приготовления дайте ему настояться около часа.
Морозным утром или днем самое оптимальное блюдо – согревающий куриный суп с корнеплодами. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась своим рецептом этого вкусного и сытного кушанья, которое легко готовится и понравится абсолютно всем.
Согревающий куриный суп с корнеплодами
Ингредиенты:
- куриные ножки – 2 шт;
- лук – 1 головка;
- морковь – 1 большая или 2 маленькие;
- корень петрушки – 2 шт;
- корень сельдерея – 100 гр;
- вода – 1,5-2 литра;
- яичный желток – 2 шт;
- жирная сметана – 150 гр;
- яблочный уксус – 1,5 ч.л;
- мука – 1 ст. л;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец по вкусу;
- лавровый лист, душистый и черный перец горошком по желанию.
Способ приготовления:
В кастрюлю положить курицу, добавить предварительно почищенные, морковь, корень петрушки и сельдерея, лавровый лист, перец душистый и черный. Залить водой, добавить лук и посолить. Варить 1-1,5 часа, в процессе убирая пену.
Готовое мясо вынуть из бульона вместе с корнеплодами. Отделить мясо от косточки и кожицы. Морковь и корень петрушки порезать мелким кубиком и вернуть их обратно в бульон. Посолить и поперчить по вкусу.
Теперь делаем заливку: в миске смешать желтки со сметаной и мукой. Затем добавить понемногу 2-3 половника горячего супа и хорошо перемешать (это нужно, чтобы яйца не свернулись при варке). Финальный штрих – добавить уксус и перемешать.
Влить заливку в суп, добавить чеснок, выжатый через пресс. Дать супу покипеть 2-3 минуты и выключить.
Желательно дать супу настояться хотя бы часок, но можно подавать и сразу.
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