Согревающий куриный суп: рецепт вкусного и полезного блюда

Чтобы суп был насыщеннее, после приготовления дайте ему настояться около часа.

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Морозным утром или днем самое оптимальное блюдо – согревающий куриный суп с корнеплодами. Кулинарный блогер Катерина Мовчан поделилась своим рецептом этого вкусного и сытного кушанья, которое легко готовится и понравится абсолютно всем.

Согревающий куриный суп с корнеплодами

Ингредиенты:

куриные ножки – 2 шт;

лук – 1 головка;

морковь – 1 большая или 2 маленькие;

корень петрушки – 2 шт;

корень сельдерея – 100 гр;

вода – 1,5-2 литра;

яичный желток – 2 шт;

жирная сметана – 150 гр;

яблочный уксус – 1,5 ч.л;

мука – 1 ст. л;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец по вкусу;

лавровый лист, душистый и черный перец горошком по желанию.

Способ приготовления:

В кастрюлю положить курицу, добавить предварительно почищенные, морковь, корень петрушки и сельдерея, лавровый лист, перец душистый и черный. Залить водой, добавить лук и посолить. Варить 1-1,5 часа, в процессе убирая пену.

Готовое мясо вынуть из бульона вместе с корнеплодами. Отделить мясо от косточки и кожицы. Морковь и корень петрушки порезать мелким кубиком и вернуть их обратно в бульон. Посолить и поперчить по вкусу.

Теперь делаем заливку: в миске смешать желтки со сметаной и мукой. Затем добавить понемногу 2-3 половника горячего супа и хорошо перемешать (это нужно, чтобы яйца не свернулись при варке). Финальный штрих – добавить уксус и перемешать.

Влить заливку в суп, добавить чеснок, выжатый через пресс. Дать супу покипеть 2-3 минуты и выключить.

Желательно дать супу настояться хотя бы часок, но можно подавать и сразу.

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