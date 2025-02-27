Ідеальна вечеря: рецепт вершкового супу з ковбасками

Під час подачі в суп можна додати сухарики, так він стане ще ситнішим.

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У період міжсезоння, коли стовпчики термометра стрибають із мінуса в плюс, гарячий ароматний суп — найкраще, що можна приготувати на вечерю, щоб зігрітися і завершити день на позитиві. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" пропонує свій рецепт такої страви. Вершковий суп із ковбасками виходить дуже ситним і чудово втамовує голод. А ще він – дуже ароматний.

Вершковий суп із ковбасками

Інгредієнти на 3 літри:

картопля – 4-5 шт;

олія;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

ковбаски – 300 г;

часник – 3-4 зубчики;

спеції: сіль, перець, улюблені – за смаком;

плавлений сир – 200 г;

зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю порізати, залити водою і поставити варитися. За цей час на розігріту з олією сковороду викласти порізану цибулю. Підсмажити до м'якості. Туди ж відправити порізану моркву, підсмажити разом кілька хвилин. Додати порізані ковбаски, дрібно порізаний часник і, помішуючи, смажити ще кілька хвилин.

Викласти засмажку до готової картоплі, проварити 5 хвилин. Додати спеції та плавлений сир. Проварити, помішуючи, до моменту, поки сир не розчиниться. Викласти дрібно порубану зелень і вимкнути.

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