Идеальный ужин: рецепт сливочного супа с колбасками

При подаче в суп можно добавить сухарики, так он станет еще сытнее.

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В период межсезонья, когда столбики термометра прыгают из минуса в плюс, горячий ароматный суп – лучшее, что можно приготовить на ужин, чтобы согреться и завершить день на позитиве. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день предлагает свой рецепт такого блюда. Сливочный суп с колбасками получается очень сытным и прекрасно утоляет голод. А еще он – очень ароматный.

Сливочный суп с колбасками

Ингредиенты на 3 литра:

картофель – 4-5 шт;

масло;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

колбаски – 300 гр;

чеснок – 3-4 зубчика;

специи: соль, перец, любимые – по вкусу;

плавленый сыр – 200 гр;

зелень.

Способ приготовления:

Картошку порезать залить водой и поставить вариться. За это время на разогретую с маслом сковороду выложить порезанный лук. Поджарить до мягкости. Туда же отправить порезанную морковь, поджарить вместе несколько минут. Добавить порезанные колбаски, мелко порезанный чеснок и, помешивая, жарить еще несколько минут.

Выложить зажарку до готового картофеля, проварить 5 минут. Добавить специи и плавленый сыр. Проварить, помешивая, до момента, пока сыр не растворится. Выложить мелко порубленную зелень и выключить.

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