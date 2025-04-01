Быстро и красиво: рецепт тарталеток из лаваша с начинкой

Тарталетки из лаваша с грибами – быстрая и очень красивая закуска, которую можно приготовить как в качестве перекуса, так и быстренько сделать ее к приходу гостей.

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Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан

Тарталетки из лаваша с грибами

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 1 шт;

шампиньоны – 200 гр;

лук небольшой – 1 шт;

яйца – 4 шт;

молоко – 90 мл;

твердый сыр – 100 гр;

сливочное масло для обжаривания

соль, перец, молотая копченая паприка по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала готовим грибную начинку. Лук порезать мелким кубиком и обжарить на кусочке сливочного масла до прозрачности. Добавить в лук мелко порезанные грибы и жарить все вместе до готовности и золотистости. В конце процесса посолить и поперчить.

Из лаваша вырезать небольшие кружочки (диаметр 10-12см). Взять форму для выпечки кексов и вставить лаваш в выемки, имитируя по форме тарталетку.

Для заливки в миске нужно смешать яйца, молоко, соль, перец и паприку.

Духовку разогреть до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).

В тарталетки выложить грибную начинку, посыпать натертым сыром и залить яичной заливкой.

Поставить выпекаться в духовку на 13-15 минут.

Начинку можно сделать по своему вкусу.

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