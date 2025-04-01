Швидко і красиво: рецепт тарталеток із лаваша з начинкою

Тарталетки з лаваша з грибами — швидка і дуже красива закуска, яку можна приготувати як як перекус, так і швиденько зробити її до приходу гостей.

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Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан

Тарталетки з лаваша з грибами

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 1 шт;

печериці – 200 г;

цибуля невелика – 1 шт;

яйця – 4 шт;

молоко – 90 мл;

твердий сир – 100 г;

вершкове масло для обсмажування

сіль, перець, мелена копчена паприка за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо грибну начинку. Цибулю порізати дрібними кубиками й обсмажити на шматочку вершкового масла до прозорості. Додати в цибулю дрібно порізані гриби і смажити все разом до готовності та золотистості. Наприкінці процесу посолити та поперчити.

З лаваша вирізати невеликі кружечки (діаметр 10-12см). Узяти форму для випічки кексів і вставити лаваш у виїмки, імітуючи за формою тарталетку.

Для заливки в мисці потрібно змішати яйця, молоко, сіль, перець і паприку.

Духовку розігріти до 180 градусів (режим вгору-низ плюс конвекція).

У тарталетки викласти грибну начинку, посипати натертим сиром і залити яєчною заливкою.

Поставити випікатися в духовку на 13-15 хвилин.

Начинку можна зробити на свій смак.

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