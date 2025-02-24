Вишукана закуска, яку дуже просто приготувати: рецепт жульєну

Жульєн — це смачна страва, яка підходить як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері.

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Жульєн, або жюльєн — це класична французька страва, що складається з м'яса, овочів або грибів, запечених під сиром. Це проста, але дуже смачна гаряча закуска, яку зазвичай подають у порційних кокотницях. Але можна приготувати й один великий жульєн і насолодитися ним повною мірою. Рецептом поділилися на сайті Gutains.

Жульєн

Інгредієнти:

300 г курячого філе (або іншого м'яса на ваш вибір);

200 г грибів (печериці, лисички або інші);

одна цибулина;

2 ст. л. борошна;

300 мл молока;

100 г твердого сиру;

2 ст. л. вершків (опціонально);

сіль, перець, спеції за смаком.

Наріжте м'ясо, гриби та цибулю дрібними кубиками. Обсмажте цибулю на пательні з олією до м'якості, потім додайте м'ясо та гриби і смажте до готовності. Посипте борошном м'ясо і гриби, перемішайте і смажте кілька хвилин.

Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Доведіть до кипіння, приправте сіллю, перцем і спеціями за смаком, доведіть до густоти.

Перекладіть вміст сковороди у форму для запікання, посипте зверху тертим сиром.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180°C приблизно 15-20 хвилин, поки сир не стане золотистим і підрум'яниться.

Секрети приготування жюльєна

Нарізайте м'ясо на невеликі шматочки, щоб воно рівномірно просмажувалося. Додайте у страву ароматні спеції, як-от чебрець, розмарин або суміш італійських трав, для більш насиченого смаку. Можна додати мускатний горіх.

Для вегетаріанської версії жульєну використовуйте тільки гриби та різні овочі, такі як цукіні, баклажани або кабачки. М'ясо можна замінити на морепродукти, такі як креветки, кальмари або мідії.

Використовуйте суміш кількох видів сиру або додайте брі чи камамбер для більш насиченого аромату.

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