Изысканная закуска, которую очень просто приготовить: рецепт жульена

Жульен – это вкусное блюдо, которое подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина.

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Жульен, или жюльен – это классическое французское блюдо, состоящее из мяса, овощей или грибов, запеченных под сыром. Это простая, но очень вкусная горячая закуска, которую обычно подают в порционных кокотницах. Но можно приготовить и один большой жульен и насладится им в полной мере. Рецептом поделились на сайте Gutains.

Жульен

Ингредиенты:

300 г куриного филе (или другого мяса на ваш выбор);

200 г грибов (шампиньоны, лисички или другие);

одна луковица;

2 ст. л. муки;

300 мл молока;

100 г твердого сыра;

2 ст. л. сливок (опционально);

соль, перец, специи по вкусу.

Нарежьте мясо, грибы и лук мелкими кубиками. Обжарьте лук на сковороде с маслом до мягкости, затем добавьте мясо и грибы и жарьте до готовности. Посыпьте мукой мясо и грибы, перемешайте и жарьте пару минут.

Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Доведите до кипения, приправьте солью, перцем и специями по вкусу, доведите до густоты.

Переложите содержимое сковороды в форму для запекания, посыпьте сверху тертым сыром.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C около 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым и подрумянится.

Секреты приготовления жюльена

Нарезайте мясо на небольшие кусочки, чтобы оно равномерно прожаривалось. Добавьте в блюдо ароматные специи, такие как тимьян, розмарин или смесь итальянских трав, для более насыщенного вкуса. Можно добавить мускатный орех.

Для вегетарианской версии жульена используйте только грибы и различные овощи, такие как цукини, баклажаны или кабачки. Мясо можно заменить на морепродукты, такие как креветки, кальмары или мидии.

Используйте смесь нескольких видов сыра или добавьте бри или камамбер для более насыщенного аромата.

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