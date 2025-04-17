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Священный оберег, с которым связана куча традиций: что такое четверговая соль и как ее готовить

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Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

Чистый Четверг — не только время для очищения, но и единственный день в году, когда готовят четверговую цель. Считается, что она имеет большую целебную и охранную силу.

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Магическая четверговая соль: что это такое

История четверговой соли достигает еще дохристианских времен, когда соль считали магическим веществом. Народ верил, что она защищает от зла, очищает пространство и лечит. Христианство придало традиции новое значение — духовное очищение перед Пасхой. Четверговую соль готовят, символически очищая тело и душу.

Как сделать четверговую соль

Четверговую соль традиционно готовят ночью со среды на Чистый четверг или уже утром. Некоторые хозяйки делают это после уборки, главное — успеть до захода солнца. В этом году Чистый четверг приходится на 17 апреля, то есть речь идет о ближайшей ночи или следующем утре.

Рецептов есть несколько:

  • один из самых древних — смешать килограмм крупной поваренной соли с 10 столовыми ложками ржаной муки, обжарить на чугунной сковородке, помешивая деревянной ложкой и читая "Отче наш";
  • с добавлением трав — черный хлеб смешать с водой, солью и измельченными травами (мята, мелисса или душица) до густой массы, выложить на противень и запечь;
  • с капустными листьями — снять со свежих листьев самые зеленые части, измельчить, смешать с солью, запечь в духовке при 180°C в течение 40-60 минут;
  • с лекарственными травами — смешать килограмм каменной соли с 12 столовыми ложками соли и травами (например, календула, полынь, мята, шалфей и т.д.) по щепотке, обжарить на сухой сковородке на медленном огне, помешивая и читая молитву, или запечь.

Когда соль становится черной, ей нужно дать остыть. Если вы выбрали рецепт с хлебом, нужно после этого просеять. Уже охлажденную соль перебирают и пересыпают в мешочек или банку.

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Такой вид имеет соль после приготовления
Фото: svechi_kg_/instagram

Магическая четверговая соль: как использовать

Считается, что четверговая соль — это мощный оберег. Ее хранят в течение года, добавляют в блюда для укрепления здоровья и рассыпают по углам, чтобы очистить дом от негативной энергии. При этом, по поверьям, выбрасывать в мусор рассыпанную черную соль нельзя, ее нужно собрать и закопать.

На Пасху мешочки, пакетики или банки с такой солью можно положить в корзину, чтобы освятить. Такие мешочки носят с собой или кладут в постель маленьким детям. Ранее четверговую соль добавляли в купель для младенцев для здоровья, а девушки умывались водой с ней для красоты. Хозяева же посыпали солью хлева, чтобы скот хорошо давал потомство. Если же положить мешочек под подушку, он должен защищать от плохих слов.

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