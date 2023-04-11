Захист від горя та бід. Що таке четвергова сіль, і як її правильно приготувати

Четверговою сіллю очищали будинок від негативу та вірили, що вона дарує позитивну енергетику на весь наступний рік

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Четвертий день Страсної Седмиці – Чистий Четвер – це не тільки час для очищення, але й період, коли раз на рік готується особлива сіль, яка, на думку віруючих, має велику цілющу та охоронну силу. Її називають четверговою сіллю і готують у ніч із середи на Чистий четвер або вранці в четвер. Фокус зібрав інформацію про неї і пропонує читачам дізнатися більше про це.

Що таке четвергова сіль

Ця сіль зовсім не схожа на звичайну. Вона представляє собою маленькі вуглинки, які розсипаються від найменшого натискання на них язиком. При цьому така сіль має дивовижний аромат копчення та легкий запах сірководню.

За повір'ями, четвергова сіль під час Таємної Вечері була осквернена зрадником Юдою. Він вмочив шматок хліба в сільничку, і цієї миті через руку в нього ввійшов Диявол. За церковною традицією вважається, що якраз цього дня вона була осквернена, її слід очищати саме у Чистий Четвер.

Наші пращури вірили, що вогонь очищає мінерал і дарує йому цілющу силу.

Як готувати четвергову сіль

Четвергова сіль має чорний колір і більше схожа на маленьке вугілля, ніж на мінерал. Раніше наші бабусі загортали крупно змелену сіль у тканину, чи щось інше і відправляли поверх дров у грубку. Потім їх підпалювали та закривали піч. Таким чином продукт перебував у жарі 3-4 години. Тканина чи інша упаковка прогоряла, а сіль ставала дуже щільною та темною. При цьому змінювався як колір продукту, тай і його хімічний склад. Дослідники стверджують, що вміст калію, кальцію та магнію значно збільшується, і перед нами вже не зовсім хлорид натрію.

Перед тим як готувати четвергову сіль, потрібно ретельно прибрати в будинку або квартирі.

Правильну сіль готують у чавунному посуді, помішуючи дерев'яною ложкою, а потім зберігають у полотняному мішечку або скляному посуді. Після приготування четвергову сіль несуть до церкви на Великдень та освячують разом із іншими продуктами.

Рецепти приготування четвергової солі

Найпростіший рецепт приготування четвергової солі — це прожарити на сковороді кухонну сіль, і помішуючи ложкою за годинниковою стрілкою, тричі прочитати "Отче наш". У процесі сіль чорніє і набуває лікувальних властивостей. Остиглу четвергову сіль пересипають у мішечок і щільно зав'язують.

Четвергова сіль з житнім борошном

Для її приготування знадобиться кілограм солі та 12 столових ложок борошна. Інгредієнти насипають на сковороду та помішують ложкою за годинниковою стрілкою. Помішуючи сіль, тричі читають над нею спеціальну молитву для четвергової солі: "Чистий Четвер, від черв'яків і від усякого гада збережи та помилуй". Після того, як маса почорніє, гасять вогонь, а сковороду із вмістом залишають остигати. Коли сіль охолоне, її зберігають у мішечку.

Четвергова сіль із травами

Хліб розмочити водою, трави (розмарин, материнку, м'яту, кропиву та мелісу) подрібнити, змішати із сіллю та запікати до почорніння. Готову сіль остудити, просіяти та скласти в банку з кришкою або мішечок. Така сіль має більше цілющих властивостей та приємний аромат.

Четвергова сіль з капустяним листям

Найбільше зелене листя капусти подрібнюють і змішують з кухонною сіллю. Отриману масу викладають на важке металеве деко і ставлять у розпечену духовку. Коли маса почорніє, її остуджують і перетирають до відновлення сипких властивостей та зберігають у мішечку чи скляній баночці.

Де, коли та як використовувати четвергову сіль

Насамперед чорну сіль використовують на Великдень. Її ставлять на чолі святкового столу у сільничці.

Коли сім'я сідала за стіл, щоб розговітися, кожен солив чорною сіллю пасхальне яйце та з'їдав його.

Для очищення будинку від негативної енергетики четвергову сіль додавали у відро з водою та мили всі кути будинку, вікна, пороги та підлогу.

Квіти на підвіконнях підгодовували, додаючи у воду для поливу четвергову сіль.

Якщо хтось занедужав, йому у склянку води додавали цю сіль і давали випити. Те ж стосувалося і тварин. Коли вони хворіли, їх лікували четверговою сіллю.

Перед посівом четвергову сіль змішували із зерном, вірячи, що врожай буде кращим, а при поливі городу у воду теж додавали трохи солі, щоб забезпечити гарне дозрівання овочів та фруктів.

Використовувати четвергову сіль можна до наступного Чистого Четверга. потім готують свіжу.

Раніше Фокус писав про прикмети на Чистий Четвер.