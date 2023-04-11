Защита от горя и бед. Что такое четверговая соль, и как ее правильно приготовить

Четверговой солью очищали дом от негатива и верили, что она дарит позитивную энергетику на весь следующий год

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Четвертый день Страстной Седмицы – Чистый Четверг – это не только время для очищения, но и период, когда раз в году готовится особая соль обладающая, по мнению верующих, большой целебной и охранной силой. Ее называют четверговой солью и готовят в ночь со среды на Чистый четверг либо же утром в четверг. Фокус собрал информацию о ней и предлагает читателям узнать побольше об этом.

Что такое четверговая соль

Эта соль совершенно не похожа на обычную. Она представляет собой маленькие угольки, которые рассыпаются от малейшего нажатия на них языком. При этом такая соль имеет удивительный аромат копчения и легкий запах сероводорода.

По поверьям, четверговая соль во время Тайной Вечери была осквернена предателем Иудой. Он обмакнул кусок хлеба в солонку и в этот миг через руку в него вошел Дьявол. По церковной традиции считается, что раз в этот день она была осквернена, ее следует очищать именно в Чистый Четверг.

Наши предки верили, что огонь очищает минерал и дарит ему целительную силу.

Как готовить четверговую соль

Четверговая соль имеет черній цвет и больше похожа на маленькие угольки, чем на минерал. Ранее наши бабушки заворачивали крупную соль в ткань, или во что-то другое и отправляли поверх дров в печку. Затем их поджигали и закрывали печь. Таким образом продукт находился в жару 3-4 часа. Ткань или другая упаковка прогорала, а соль становилась очень плотной и темной. При этом менялся не только цвет продукта, но и химический состав. Исследователи утверждают, что содержание калия, кальция и магния значительно увеличивается, и перед нами уже не совсем хлорид натрия.

Перед тем, как готовить четверговую соль, нужно тщательно убрать в доме или квартире.

Правильную соль готовят в чугунной посуде, помешивая деревянной ложкой, а затем хранят в полотняном мешочке или стеклянной посуде. После приготовления, четверговую соль несут в церковь на Пасху и освящают вместе с другими продуктами.

Рецепты приготовления четверговой соли

Самый простой рецепт приготовления четверговой соли – это прокалить на сковороде поваренную соль, и помешивая ложкой по часовой стрелке, трижды прочитать "Отче наш". В процессе соль чернеет и приобретает лечебные свойства. Остывшую четверговую соль пересыпают в мешочек и плотно завязывают.

Четверговая соль со ржаной мукой

Для ее приготовления понадобится килограмм соли и 12 столовых ложек муки. Ингредиенты насыпают на сковороду и помешивают ложкой по часовой стрелке. Помешивая соль, трижды читают над ней специальную молитву для четверговой соли: "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй". После того, как масса почернеет, гасят огонь, а сковороду с содержимым оставляют остывать. Когда соль остынет, ее хранят в мешочке.

Четверговая соль с травами

Хлеб размочить водой, травы (розмарин, душицу, мяту, крапиву и мелиссу) измельчить, смешать с солью и запекать до почернения. Готовую соль остудить, просеять и сложить в банку с крышкой или мешочек. Такая соль имеет больше целебных свойств и приятный аромат.

Четверговая соль с капустными листьями

Самые крупные зеленые листья капусты измельчают и смешивают с поваренной солью. Полученную массу выкладывают на тяжелый металлический противень и ставят в раскаленную духовку. Когда масса почернеет, ее остужают и перетирают для восстановления сыпучих свойств и хранят в мешочке или стеклянной баночке.

Где, когда и как использовать четверговую соль

В первую очередь черную соль используют на Пасху. Ее ставят во главу праздничного стола в солонке.

Когда семья садилась за стол, чтобы разговеться, каждый солил черной солью пасхальное яйцо и съедал его.

Для очищения дома от негативной энергетики четверговую соль добавляли в ведро с водой и мыли все углы дома, окна, пороги и все внутри.

Цветы на подоконниках подкармливали, добавляя в воду для полива четверговую соль.

Если кто-то заболевал, ему в стакан воды добавляли эту соль и давали выпить. То же касалось и животных. Когда они болели, их лечили четверговой солью.

Перед посевом четверговую соль смешивали с зерном, веря, что урожай будет лучше, а при поливе огорода в воду тоже добавляли немного соли, чтобы обеспечить хорошее дозревание овощей и фруктов.

Использовать четверговую соль можно до следующего Чистого Четверга. затем готовят свежую.

Ранее Фокус писал о приметах на Чистый Четверг.