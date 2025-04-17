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Священний оберіг, з яким пов'язана купа традицій: що таке четвергова сіль і як її готувати

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Фото: Pixabay | Ілюстративне фото

Чистий Четвер — не лише час для очищення, але і єдиний день року, коли готують четвергову сіль. Вважається, що вона має велику цілющу та охоронну силу.

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Магічна четвергова сіль: що це таке

Історія четвергової солі сягає ще дохристиянських часів, коли сіль вважали магічною речовиною. Народ вірив, що вона захищає від зла, очищає простір та лікує. Християнство надало традиції нове значення — духовне очищення перед Великоднем. Четвергову сіль готують, символічно очищаючи тіло й душу.

Як зробити четвергову сіль

Четвергову сіль традиційно готують вночі з середи на Чистий четвер або вже вранці. Деякі господині роблять це після прибирання, головне — встигнути до заходу сонця. Цього року Чистий четвер припадає на 17 квітня, тобто йдеться про найближчу ніч або наступний ранок.

Рецептів є декілька:

  • один з найдавніших — змішати кілограм великої кухонної солі з 10 столовими ложками житнього борошна, обсмажити на чавунній сковорідці, помішуючи дерев’яною ложкою та читаючи "Отче наш";
  • з додаванням трав — чорний хліб змішати з водою, сіллю та подрібненими травами (м’ята, меліса або материнка) до густої маси, викласти на деко й запекти;
  • з капустяним листям — зняти зі свіжого листя найзеленіші частини, подрібнити, змішати з сіллю, запекти у духовці при 180°C протягом 40-60 хвилин;
  • з лікарськими травами — змішати кілограм кам’яної солі з 12 столовими ложками солі та травами (наприклад, календула, полин, м’ята, шавлій тощо) по дрібці, обсмажити на сухій сковорідці на повільному вогні, помішуючи й читаючи молитву, або запекти.

Коли сіль стає чорною, їй потрібно дати охолонути. Якщо ви обрали рецепт з хлібом, потрібно після цього просіяти. Вже охолоджену сіль перебирають та пересипають у мішечок або банку.

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Такий вигляд має сіль після приготування
Фото: svechi_kg_/instagram

Магічна четвергова сіль: як використовувати

Вважається, що четвергова сіль — це потужний оберіг. Її зберігають протягом року, додають у страви для зміцнення здоров’я та розсипають по кутках, щоб очистити дім від негативної енергії. При цьому, за повір’ями, викидати у сміття розсипану чорну сіль не можна, її потрібно зібрати й закопати.

На Великдень мішечки, пакетики або банки з такою сіллю можна покласти у кошик, щоб освятити. Такі мішечки носять з собою або кладуть у ліжко маленьким дітям. Раніше четвергову сіль додавали у купіль для немовлят задля здоров’я, а дівчата вмивалися водою з нею задля краси. Господарі ж посипали сіллю хліви, щоб худоба добре давала потомство. Якщо ж покласти мішечок під подушку, він має захищати від поганих слів.

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