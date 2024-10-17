Експерти обіцяють важку зиму 2024–2025, тож не дивно, що чимало українців починають "продуктову підготовку" вже зараз. Які продукти варто закуповувати у жовтні, та чи потрібно робити заготовки, Фокус обговорив з експертами.

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До безрадісних загальних економічних і політичних прогнозів додалися новини про поганий врожай картоплі. І хоча експерти кажуть, що захмарними ціни на картоплю все ж таки не будуть, все одно радять згадати "старі добрі часи" та купити на зиму мішок, а то й два. Які ще продуктові заготівлі слід зробити восени, дізнався Фокус.

Ціни на продукти зростають на очах

Потрібна картопля: коли купувати та як зберігати

Поганий врожай картоплі не дає спокійно жити ані експертам, ані споживачам. Щотижня з'являються новини про чергові цінові рекорди. За даними проєкту EastFruit, якщо на початку жовтня картоплю продавали по 15–20 грн за кілограм, то минулого тижня (6–13 жовтня) ціни зросли до 17–22 грн. Причиною зростання цін у цьому сегменті експерти називають підвищений попит з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати картоплю для закладання на зберігання. При цьому в деяких регіонах через сильні дощі збирання врожаю картоплі дещо ускладнено, що додатково стимулює підвищення цін.

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Проте експертка Світового Банку Оксана Руженкова заспокоює: в Польщі та Німеччині зібрали гарний врожай картоплі і це для нас добрі новини. Адже як тільки вітчизняні фермери почнуть завищувати ціни на свою продукцію, ритейл оперативно імпортує більш фінансово доступну польську картоплю, пояснила експертка СБ.

Втім, це не означає, що запаси робити не потрібно, і Руженкова радить все ж таки купувати картоплю на зиму. Принаймні споживачам з доходами нижче за середній.

Цього року допомагати з картоплею буде Польща Фото: Pixels

"Привезений із Польщі товар покриє можливий дефіцит внутрішнього ринку, але цілком ймовірно, що власної української картоплі нам вистачить, — каже експертка. — У будь-якому випадку ціна не буде нижчою за 25–28 грн/кг у роздрібній торгівлі, тож кожен споживач сам має вирішити, скільки картоплі йому потрібно на сезон, закуповувати її восени або купувати в міру необхідності за ціною, що складатиметься в конкретний момент".

А ось моркву заздалегідь в цьому сезоні купувати не варто. За словами експертки, поки що вона в нас не ідеальна, і до весни може просто не долежати. Тому її буде вигідніше купувати за необхідністю.

В цьому сезоні експерти не радять запасатися морквою: поки вона не ідеальна, і до весни може просто не долежати

"Разом з окупованими територіями Україна втратила деякі традиційні місцевості для вирощування тих чи інших культур, — пояснює Оксана Руженкова. — Наприклад, моркву до повномасштабної війни вирощували у Херсонській та Миколаївській областях, а зараз почали сіяти майже по всій країні. Але це один з найскладніших овочів. Щоб навчитися його вирощувати, фермеру потрібно щонайменше три роки, а з початку війни пройшло лише два сезони".

Буряк можна не купувати з протилежних причин — його в країні багато. Тож, щоб не перетворювати квартиру на овочевий склад, купувати буряки також краще поступово у супермаркетах.

Заморожування, консервування, сушка: плюси та мінуси

Дуже гарний та корисний спосіб зберігання продуктів та заготовок — заморожування, зазначає дієтологиня-консультантка Альона Юдіна. Причому, якщо морозилка невелика, краще віддавати перевагу овочам, ніж фруктам та ягодам.

"Взимку я використовую заморожену ягоду хіба що на десерти, — поділилася експертка досвідом з Фокусом. — Компоти не варю, бо з додаванням цукру користь ягід нівелюється. Тому роблю акцент на овочах".

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Заморожувати можна геть усе: цвітну капусту, броколі, баклажани, помідори, коріння селери, петрушки, пастернаку тощо. Якщо заморозити болгарський перець смужками, його можна взимку навіть в свіжі салати додавати. А, наприклад, з кабачків-переростків можна зробити заготовки різними способами: нарізати кільцями та заморозити для фарширування або натерти на тертці, віджати воду та зберегти порціями, які можна використовувати для приготування кабачкової ікри, млинців, додавати в суп або навіть робити з них пастилу.

"Також я часто заморожую напівфабрикати власного виробництва — сате, борщову та супову заправки готовими наборами, — каже дієтологиня. — Все це спрощує життя взимку і дає змогу зекономити, особливо, якщо це овочі з власного городу".

Заморожування — гарний та корисний спосіб зберігання продуктів та заготовок Фото: Freepik

Дуже популярний спосіб домашніх заготовок в українських родинах — консервування. Поготів з огляду на те, що взимку українцям обіцяють тривалі відключення електрики, а морозилка навряд чи триматиме температуру більше доби.

"Консервувати також потрібно насамперед або те, що виросло на городі, або те, що вдалося купити дешево, — продовжує Альона Юдіна. — Є огірки, кабачки або помідори — консервуємо, якщо помідори некондиційні — закриваємо томатний сік, є перець — робимо лечо, є капуста — квасимо. Ще можна згадати салат з рисом, що був популярний років 25 тому: морква, цибуля, помідори, перець, олія та рис або гречка. Якщо якийсь період не буде світла, можна відкрити таку банку та їсти навіть без м'яса, і буде ситно та смачно".

Консервувати потрібно насамперед або те, що виросло на городі, або те, що вдалося купити дешево

За словами дієтологині, сушка також входить до її улюблених способів домашніх заготовок. До того ж її зберігання не залежить від наявності електроенергії, що у наші часи є великим плюсом.

"Можна сушити зелень, яблука, груші, сливи, а також робити домашні чипси, — розповідає Альона Юдіна. — Наприклад, я робила чипси з огірків, кабачків, гарбузів та навіть з кавуна. Дуже смачні томатні із сиром".

Дієтологиня радить сушити зелень, а також робити сушку для ароматних чаїв: листя малини, вишні, смородини, липи, звіробою, м'яти, меліси. Додавати до чаю можна й сушені ягоди малини, суниці, чорниці.

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І не забуваємо про гриби, які містять дуже багато білка, звісно, якщо людина впевнена в тому, що вона зібрала. Гриби можна проварити та заморозити або законсервувати. Але з огляду на перебої з електрикою у першому випадку та на велику кількість оцту в другому, кращим способом, на думку дієтологині, все ж таки буде сушка грибів.

Город та "подарунки": стратегія виживання взимку

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також радить зробити на зиму хоч якісь запаси. І, каже експерт, це пов’язано як з можливими проблемами з електрикою, так і з підвищенням цін на продукти харчування.

Експерти радять консервувати все, що вродило Фото: Домашня консервація

За словами Пендзина, сьогодні майже в кожній родині склалася власна стратегія виживання і люди розуміють, що вони запасатимуть на зиму. Якщо є свій город, то тут питань майже немає: консервуватимуть все, що вродило. І це точно допоможе вижити тим, хто ледве зводить кінці з кінцями від зарплати до зарплати.

Експерт радить запастися продуктами, які можна зберігати, а також заквасити капусту, зробити соління, як це робили господарки у 80–90-х. Це суттєво здешевить родинам вартість "зимового" столу.

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Альона Юдіна уточнює: 100% рентабельними такі заготовки на зиму будуть лише у разі, коли основа для заготовок або вродила на власному городі, або була подарована сусідами (тож відбиватися від сусідських кабачків та гарбузів не варто), або обійшлася дуже дешево. Але купувати овочі за шаленими цінами на заготовки навряд чи має сенс. У магазинах є великий вибір овочів та фруктів цілий рік, а отже, за потреби і свіже, і консервоване можна буде купити взимку в супермаркеті.