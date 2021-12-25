Через ціни на газ: Roshen разом з 26 компаніями призупинять виробництво солодощів

Протягом року ціна на газ зросла з 5,9 тисяч гривень до понад 73 наприкінці грудня. Такі ціни роблять продукцію невигідною.

Кондитерські компанії з асоціації "Укркондпром", включаючи Roshen, заявили про ймовірне припинення виробництва продукції. Про це повідомляється у заяві Асоціації.

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За словами президента асоціації Олександра Балдинюка, 22 грудня ціна на біржі на газ склала понад 73 тисячі гривень. Через це компанії змушені призупинити чи згорнути частину виробництва. Останні кілька місяців члени асоціації перебували на межі рентабельності через ціну на газ та зростання всіх інших складових собівартості.

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Стверджується, що ціна на газ підвищувалась весь 2021 рік. У січні ціна для виробників становила 5,9 тисячі гривень. У листопаді вона становила близько 40 тисяч. Вже за такої ціни було не рентабельним виробляти багато видів кондитерської продукції. У грудні ціна підвищилася з 55 до 73 тисячі за тисячу кубів газу.

"При такій собівартості продукція не матиме попиту ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринку", — заявив Балдинюк.

Хто входить до асоціації "Укркондпром":

ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"

ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика"

ТОВ "АВК КОНФЕКШИНЕРІ"

ТОВ "Інтерстарч Україна"

ПрАТ "Монделіс Україна"

ТОВ "Нестле Україна"

ПрАТ "Домінік"

ТОВ "Кондитерська фабрика "Ярич"

ТОВ "Світ ласощів"

УАСП у формі ТОВ "Галка ЛТД"

ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика"

ПрАТ "Дніпропетровський КХК"

ПАТ "Продовольча компанія "Ясен"

ТОВ "ВКГ "Лісова казка"

ПАТ "ВТКФ Ласосі"

ДП "Зеєландія"

ТОВ "Шокоооооооолад"

ФОП Матєєв О.В.

ТОВ "Укркава"

ПАТ "Енні Фудз"

ТОВ "Агр-ЮГ-Сервіс"

ФОП Дикій П.Д. ТМ "Жаримо каву в Одесі"

ЗАТ "Одесакондитер"

ЗАТ "Житомирські ласощі"

ТОВ "Кондитерська фабрика "Меркурій"

ТОВ "Інверт"

Нагадаємо, ціни на газ у Європі становлять 1600 доларів за тисячу кубометрів газу. Ціна впала з 2000 завдяки постачанням США та позитивного прогнозу погоди в Європі.