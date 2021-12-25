Из-за цен на газ: Roshen вместе с 26 компаниями приостановят производство сладостей

В течение года цена на газ возросла с 5,9 тысячи гривен до свыше 73 в конце декабря. Такие расценки делают продукцию нерентабельной.

Кондитерские компании из ассоциации "Укркондпром", включая Roshen заявили о вероятной приостановке производства продукции. Об этом сообщается в заявлении Ассоциации.

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По словам президента ассоциации Александра Балдинюка, 22 декабря цена на бирже на газ составила свыше 73 тысячи гривен. Из-за этого компании вынуждены приостановить или свернуть часть производства. Последние несколько месяцев члены ассоциации находились на гране рентабельности из-за цены на газ и роста всех других составляющих себестоимости.

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Утверждается, что цена на газ повышалась весь 2021 год. В январе цена для производителей составляла 5,9 тысячи гривен. В ноябре она уже составляла около 40 тысяч. Уже при такой цене было не рентабельным производить многие виды кондитерской продукции. В декабре цена повысилась с 55 до 73 тысяч за тысячу кубов газа.

"При такой себестоимости продукция не будет иметь спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынке", — заявил Балдинюк.

Кто входит в ассоциацию "Укркондпром":

ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"

ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"

ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"

ООО "Интерстарч Украина"

ЧАО "Монделис Украина"

ООО "Нестле Украина"

ЧАО "Доминик"

ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"

ООО "Мир лакомства"

УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"

ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"

ООО "Херсонская кондитерская фабрика"

ЧАО "Днепропетровский КХК"

ПАО "Продовольственная компания "Ясен"

ООО "ВКГ "Лесная сказка"

ПАО "ВТКФ Ласоси"

ДП "Зееландия"

ООО "Шокоооооооолад"

ФЛП Матеев О.В.

ООО "Укркава"

ПАО "Енни Фудз"

ООО "Агр-ЮГ-Сервис"

ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"

ЗАО "Одессакондитер"

ЗАО "Житомирское лакомство"

ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"

ООО "Инверт"

Напомним, цены на газ в Европе составляют 1600 долларов за тысячу кубометров газа. Цена упала с 2000 благодаря поставкам США и положительного прогноза погода в Европе.