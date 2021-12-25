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Из-за цен на газ: Roshen вместе с 26 компаниями приостановят производство сладостей

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приостановка производства конфет
Фото: Бизнес Цензор | Конфеты

В течение года цена на газ возросла с 5,9 тысячи гривен до свыше 73 в конце декабря. Такие расценки делают продукцию нерентабельной.

Кондитерские компании из ассоциации "Укркондпром", включая Roshen заявили о вероятной приостановке производства продукции. Об этом сообщается в заявлении Ассоциации.

По словам президента ассоциации Александра Балдинюка, 22 декабря цена на бирже на газ составила свыше 73 тысячи гривен. Из-за этого компании вынуждены приостановить или свернуть часть производства. Последние несколько месяцев члены ассоциации находились на гране рентабельности из-за цены на газ и роста всех других составляющих себестоимости.

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Утверждается, что цена на газ повышалась весь 2021 год. В январе цена для производителей составляла 5,9 тысячи гривен. В ноябре она уже составляла около 40 тысяч. Уже при такой цене было не рентабельным производить многие виды кондитерской продукции. В декабре цена повысилась с 55 до 73 тысяч за тысячу кубов газа.

"При такой себестоимости продукция не будет иметь спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынке", — заявил Балдинюк.

Кто входит в ассоциацию "Укркондпром":

  • ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
  • ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"
  • ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"
  • ООО "Интерстарч Украина"
  • ЧАО "Монделис Украина"
  • ООО "Нестле Украина"
  • ЧАО "Доминик"
  • ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"
  • ООО "Мир лакомства"
  • УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"
  • ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"
  • ООО "Херсонская кондитерская фабрика"
  • ЧАО "Днепропетровский КХК"
  • ПАО "Продовольственная компания "Ясен"
  • ООО "ВКГ "Лесная сказка"
  • ПАО "ВТКФ Ласоси"
  • ДП "Зееландия"
  • ООО "Шокоооооооолад"
  • ФЛП Матеев О.В.
  • ООО "Укркава"
  • ПАО "Енни Фудз"
  • ООО "Агр-ЮГ-Сервис"
  • ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"
  • ЗАО "Одессакондитер"
  • ЗАО "Житомирское лакомство"
  • ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"
  • ООО "Инверт"

Напомним, цены на газ в Европе составляют 1600 долларов за тысячу кубометров газа. Цена упала с 2000 благодаря поставкам США и положительного прогноза погода в Европе.