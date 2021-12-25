Из-за цен на газ: Roshen вместе с 26 компаниями приостановят производство сладостей
В течение года цена на газ возросла с 5,9 тысячи гривен до свыше 73 в конце декабря. Такие расценки делают продукцию нерентабельной.
Кондитерские компании из ассоциации "Укркондпром", включая Roshen заявили о вероятной приостановке производства продукции. Об этом сообщается в заявлении Ассоциации.
По словам президента ассоциации Александра Балдинюка, 22 декабря цена на бирже на газ составила свыше 73 тысячи гривен. Из-за этого компании вынуждены приостановить или свернуть часть производства. Последние несколько месяцев члены ассоциации находились на гране рентабельности из-за цены на газ и роста всех других составляющих себестоимости.Важно
Утверждается, что цена на газ повышалась весь 2021 год. В январе цена для производителей составляла 5,9 тысячи гривен. В ноябре она уже составляла около 40 тысяч. Уже при такой цене было не рентабельным производить многие виды кондитерской продукции. В декабре цена повысилась с 55 до 73 тысяч за тысячу кубов газа.
"При такой себестоимости продукция не будет иметь спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынке", — заявил Балдинюк.
Кто входит в ассоциацию "Укркондпром":
- ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
- ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика"
- ООО "АВК КОНФЕКШИНЕРИ"
- ООО "Интерстарч Украина"
- ЧАО "Монделис Украина"
- ООО "Нестле Украина"
- ЧАО "Доминик"
- ООО "Кондитерская фабрика "Ярич"
- ООО "Мир лакомства"
- УАСП в форме ООО "Галка ЛТД"
- ПАО "Ровенская кондитерская фабрика"
- ООО "Херсонская кондитерская фабрика"
- ЧАО "Днепропетровский КХК"
- ПАО "Продовольственная компания "Ясен"
- ООО "ВКГ "Лесная сказка"
- ПАО "ВТКФ Ласоси"
- ДП "Зееландия"
- ООО "Шокоооооооолад"
- ФЛП Матеев О.В.
- ООО "Укркава"
- ПАО "Енни Фудз"
- ООО "Агр-ЮГ-Сервис"
- ФЛП Дикий П.Д. ТМ "Жарим кофе в Одессе"
- ЗАО "Одессакондитер"
- ЗАО "Житомирское лакомство"
- ООО "Кондитерская фабрика "Меркурий"
- ООО "Инверт"
Напомним, цены на газ в Европе составляют 1600 долларов за тысячу кубометров газа. Цена упала с 2000 благодаря поставкам США и положительного прогноза погода в Европе.